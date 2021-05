Sottosuolo Subarmonico, la mostra di Giovanni Chiamenti

La Galleria Marrocco è lieta di annunciare la mostra personale dell’artista Giovanni Chiamenti (Verona, 1992) Sottosuolo Subarmonico a cura di Letizia Mari.

Sottosuolo subarmonico è un progetto espositivo che si struttura attraverso un continuo dialogo. Le opere inedite presenti in mostra, si inseriscono all’interno dello storico contesto del palazzo, un corpus di manufatti in ceramica raku che descrivono le ricerche più recenti dell’artista, alla scoperta di un glossario organico proveniente da un futuro non così inverosimile.

Un bestiario multiforme dove le arti prime, la biologia, l’archeologia e la science fiction trovano armonia in un immaginario che raccoglie le interrelazioni tra organico e inorganico.