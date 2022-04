Giovanni Block in full band live per "Napoli Unplugged"

Il cantautore Giovanni Block sarà il protagonista del secondo appuntamento di Napoli Unplugged, rassegna di musica d’autore organizzata dall'Associazione Culturale Brodo, con la direzione artistica di Viola Bufano.

Il concerto si terrà venerdì 8 aprile alle 21:00 presso la Corte dell'Arte di FOQUS - Fondazione Quartieri Spagnoli onlus,in via Portacarrese a Montecalvario 69, nel cuore dei Quartieri Spagnoli.

L’evento gode del Patrocinio Mirale del Comune di Napoli, con il contributo dell'Otto per Mille Chiesa Valdese.

Una rassegna partita venerdì 25 marzo 2022 con il concerto delle Ebbanesis e che terminerà venerdì 20 maggio 2022 sempre presso la Corte dell’Arte della Fondazione Quartieri Spagnoli, meglio conosciuta come FOQUS.

L’evento prevede altri tre appuntamenti musicali, sempre di venerdì sera e uno ogni due settimane, e avrà come “focus” alcuni tra i più importanti cantautori della scena musicale napoletana, in versione “unplugged”.

Napoli Unplugged punta a far scoprire il lato più intimista della musica partenopea, arricchendolo nel suo percorso in momenti intrisi di fascino e bellezza, con una serie di appuntamenti tematici e allo stesso tempo di ampio respiro.

Media partner dell’evento il format radiofonico “Indie ‘e Vvene” ideato da Toto Toralbo insieme a Radio Siani-La Radio della Legalità.

INFO

L'ingresso è alle h.20:30 e il concerto inizierà alle 21:00.

Il contributo è di 20 euro a persona.

I posti sono limitati. Si consiglia di effettuare l'acquisto in prevendita on-line per assicurarsi il posto e per facilitare le operazioni all'ingresso, nel rispetto delle misure di prevenzione anticovid.

E' possibile acquistare il biglietto su www.etes.it

L'evento si svolgerà in totale sicurezza, con posti limitati e distanziati, nel rispetto delle vigenti norme anticovid, con obbligo della mascherina FFP2 e SUPER GREEN PASS.

Per qualsiasi informazione sull'evento, scrivere a associazionebrodo@gmail.com o chiamare al 328-3849804.