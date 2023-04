Giovani Talenti Dance Festival 2023 alla Casa della Musica di Napoli

“La danza inizia dove finiscono le parole” perché è una delle più alte forme d’arte e ispirazione di vita, la natura della danza è istintiva ed il senso più vero e profondo presente già quando si viene al mondo.

"Ballare è la poesia dei piedi” disse un famoso regista, proprio per incentivare questa arte, il 30 aprile andrà in scena alla Casa della Musica di Napoli la sedicesima edizione del “Giovani Talenti Dance Festival”, evento di danza ideato e diretto da Mena Capasso.

La Casa della Musica è un'appendice del PalaPartenope di Napoli, ovvero un'area più raccolta dove le iniziative artistiche e culturali cittadine trovano uno spazio confortevole per la messinscena di spettacoli dal vivo e che si candida ad essere capitale della danza.

Dopo tre lustri di grandi nomi e collaborazioni internazionali, anche quest’anno sul palco napoletano si vivrà una full immersion di danza a tutto tondo attraverso le partnership con i vari The Place Madrid, Berlin Dance Istitute di Berlino, The under ground dance center di Toronto, laModern di Napoli, Gravina in Danza, Headway Dance Studio di Malaga, Danza EffeBi, 180 Madrid, Intern8Dance, Europe HipHop Movement e Viaggio Danza.

La commissione internazionale presieduta da Raffaele Paganini sarà composta da: Daniele Cipriani, Francesca Bernabini, Fernando Lazaro, Sasha Spiro, Massimiliano Craus e Vincent Karl Von Hagen. Il festival è stato insignito dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Sono ben nove le Medaglie Presidenziali delle precedenti edizioni, a cui si aggiunge anche il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Campania e del Comune di Napoli, cosa questa che ha consentito nuove prestigiose collaborazioni.

«Sono sempre più emozionata per la sedicesima edizione a coronamento di un viaggio lunghissimo pieno di passione e determinazione - spiega Mena Capasso - e anche in questa edizione saranno in palio tante prestigiose borse di studio nazionali ed internazionali, come il Trofeo Giovani Talenti (vincitore assoluto del Concorso per ogni categoria), Miglior coreografia, Premio interpretazione, Premio rivelazione, Premio energia, Premio originalità, Medaglia di partecipazione a tutti i concorrenti baby e under, Medaglia al Giovane Talento ed accesso a vari campus o concorsi nazionali ed internazionali».

Questo e tanto altro saranno gli elementi della XVI edizione del Festival “Giovani Talenti Dance”. Conclude Mena Capasso: «L’obiettivo della nostra manifestazione è sempre stato intercettare talenti e coreografie da premiare e valorizzare per cui spero tanto che anche quest’anno si possano raccogliere i giusti frutti dopo tanto lavoro. In questo 2023 come non mai abbiamo creato un ponte tra l’Italia e l’estero, sviluppando sinergie di primissimo piano con coreografi e professionisti provenienti da tutto il mondo ed il mondo della danza su tutto». In base al numero delle coreografie iscritte sarà definito il programma e la scaletta del concorso di tutte le categorie e sezioni. Potranno partecipare, nelle varie categorie, i bambini dai 5 anni compiuti, fino ai giovani di 19 anni in su… perché la danza non ha limiti di età.