Giorno della Memoria: all'Auditorium di Bagnoli incontro con gli studenti

In occasione del “Giorno della Memoria”, celebrato il 27 Gennaio di ogni anno per tenere vivo il ricordo dell’orrore della Shoah, dello sterminio e delle persecuzioni patite dal popolo ebraico, il Comune di Napoli ha organizzato un momento di confronto e riflessione aperto alle giovani generazioni, con il contributo di esperti e testimoni di quelle vicende storiche, per scongiurarne la ripresa, sensibilizzandone la coscienza storica e vivificandone quella civica.

Domani, giovedì 25 Gennaio, dalle ore 9.00 alle 13.30, presso l’auditorium “Porta del Parco” di Bagnoli, l’Assessore all’Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli, Maura Striano, il Direttore dell’USR, Ettore Acerra, e il Presidente della X Municipalità, Carmine Sangiovanni, accoglieranno gli studenti in occasione della proiezione del cortometraggio animato “La stella di Andra e Tati”.

Seguirà un dibattito con Francesca Marone, Professoressa di pedagogia generale e sociale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Francesco Soverina, Storico dell’Istituto Campano per la Storia della Resistenza, e Paolo Ferrara, Consigliere della Comunità Ebraica di Napoli, testimone di seconda generazione dell’orrore della Shoah.

Gli Istituti Scolastici che parteciperanno sono i seguenti:

I Turno --> 9.00 - 11.00

Istituto Comprensivo Console, Istituto Comprensivo D’Aosta Scura, Istituto Comprensivo Pertini Don Guanella, Scuola Secondaria di I Grado Pirandello Svevo, Scuola Superiore di II Grado Fermi Gadda.

II Turno --> 11.30 - 13.30

Istituto Comprensivo Bovio Colletta, Istituto Comprensivo Cariteo Italico, Istituto Comprensivo Gigante Neghelli, Istituto Comprensivo Madonna Assunta, Istituto Comprensivo Minniti, Istituto Comprensivo Scialoja Cortese.