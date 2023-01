Al Teatro Il Pozzo e Il Pendolo, il 28 e 29 gennaio, va in scena "I giorni dell'abbandono" di Elena Ferrante di Elena Ferrante.

"Un lacerante viaggio al centro dell’anima, nei gironi infernali delle paure e dell’insicurezza, del dolore e del passato. Le parole delle Ferrante son schegge di vita che dilaniano la carne, frammenti che chiedono voce per ritrovare il senso di un percorso. Per mettere in scena un libro così - si legge in una nota del teatro -, non potevamo che affidare ad una sola, potente voce i chiaroscuri di una vicenda che è l’eterna vicenda dell’amore negato".

Con Rosaria De Cicco

disegno luci Amedeo Carpentieri

scene Elio Rivera

adattamento e regia di Annamaria Russo



Prezzo del biglietto 16 euro

Biglietteria:www.ilpozzoeilpendolo.it/

INFO E PREVENDITA: www.ilpozzoeilpendolo.it

CONTATTI: 081.5422088, 347.3607913