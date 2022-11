Giornate Professionali di Cinema: al via a Sorrento la 45 edizione

Inizia la 45^ edizione delle Giornate Professionali di Cinema “New Challenges, Together!” il principale appuntamento professionale dell’industria cinematografica italiana organizzato dall’ANEC in collaborazione con l’ANICA, con il sostegno del Ministero della Cultura-DG Cinema e Audiovisivo, della Regione Campania e del Comune di Sorrento e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e di Green Cross Italia.

L’evento, in programma da sabato 26 novembre a venerdì 2 dicembre tra l’Hilton Sorrento Palace e il Cinema Tasso, proporrà nella splendida località costiera, molteplici attività tra proiezioni in anteprima, incontri e seminari.

Si inizia, sabato 26 (ore 20.30) al Cinema Tasso, con l’anteprima aperta alla città di “The Boat”, thriller di Alessio Liguori, girato in varie location della Penisola Sorrentina ed interpretato da Marco Bocci, Diane Fleri, Filippo Nigro, Marina Rocco, Caterina Shulha, Alessandro Tiberi e Eduardo Valdarnini.

Si prosegue domenica 27 con le proiezioni, sempre al cinema Tasso e sempre aperte al pubblico, dei film “Quel posto nel tempo” (ore 18.30) di Giuseppe Alessio Nuzzo, con Leo Gullotta e Giovanna Rei, prodotto da AnTraCine e “Vicini di casa” (ore 21) di Paolo Costella con Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni (in uscita nazionale il 1 dicembre, distribuito da Medusa Film).

Dal primo pomeriggio di lunedì 28, con l’apertura delle attività riservate agli accreditati, che includono il Trade Show (il mercato delle tecnologie e dei servizi connessi al cinema), la manifestazione entra nel vivo accogliendo in città, fino a giovedì 1 dicembre, centinaia di operatori e realizzando il principale momento d’incontro dell’industria cinematografica nazionale. Official Entertainment Partner della manifestazione è TikTok, mentre Cinemeccanica ne è partner tecnologico.

“Le Giornate – sottolineano gli organizzatori - si svolgono in una fase decisiva per il riequilibrio dell’industria cinematografica italiana. La presenza, così compatta, di esercenti, distributori, produttori, autori, giornalisti e istituzioni di filiera, che a Sorrento presentano l’offerta cinematografica del 2023, diventa una preziosa occasione per sottolineare il ruolo fondamentale dei cinema, luoghi imprescindibili di aggregazione sociale e condivisione".

Le “Giornate Professionali di Cinema” si caratterizzano per un fitto programma di iniziative, tra anteprime, convention, trailer e presentazioni di film, che prevedono la presenza di numerosi artisti.

Tra le presenze confermate quest’anno a Sorrento si segnalano quelle di Antonio Albanese, del regista Roberto Ando', Alessandro Borghi, del regista Massimiliano Bruni, Paolo Calabresi, Luigi Calagna, Marco D'amore, del regista Alessio Della Valle, Francesco Di Leva, del regista Andrea Di Stefano, Cristina Donadio, Pierfrancesco Favino (in foto), Salvo Ficarra, Anna Foglietta, Erasmo Gensini, Giorgia, Edoardo Leo, del regista Gianluca Leuzzi, Leonardo Maltese, del regista Riccardo Milani, del regista Giuseppe Alessio Nuzzo, Rocco Papaleo, del regista Francesco Patierno, Fotini' Peluso, Valentino Picone, Cristina Puccinelli, Giovanna Rei, Paolo Ruffini, della regista Laura Samani, Sofia Scalia, Greta Scarano, Alessandro Siani, dei registi Sydney Sibilia e Giovanni Veronesi.

Numerosi i seminari tecnici e le tavole rotonde sui temi di attualità del mercato, dalla conversione green delle sale cinematografiche alla centralità della formazione delle nuove generazioni, dal focus sull’andamento dei mercati internazionali al confronto con la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo per pianificazione e analisi provvedimenti per il comparto.

Lunedì 28, alle ore 10 al Cinema Tasso, inizia anche l’attività educational riservata alle scuole del territorio che prevede in apertura la masterclass “La sostenibilità spiegata alle nuove generazioni”, incontro con il Giffoni Film Festival e presentazione in esclusiva dei cortometraggi prodotti dal Giffoni Innovation hub. Moderano Cristina Puccinelli ed Elisa Scisci, intervengono Jacopo Gubitosi e Antonino Muro.

Tra gli eventi aperti alla città si segnala, sempre lunedì 28 alle ore 17 in Piazza Tasso, la festa a tema per l’accensione dell’albero di Natale, molto attesa soprattutto dai piccoli, che quest’anno è realizzata in collaborazione con Universal Pictures per il lancio del film di animazione “Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio” diretto da Joel Crawford. Sempre lunedì, alle 21 al Cinema Tasso, le “anteprime per la Città” propongono “The woman king” di Gina Prince-Bythewood con Viola Davis, Thuso Mbedu (distribuito da Warner Bros Discovery).

Mercoledì 30 novembre, nella Sala Sirene dell’Hilton Sorrento Palace, verranno consegnati i Biglietti d’Oro ANEC: i prestigiosi riconoscimenti ai campioni d’incasso della stagione, alle sale cinematografiche e le Chiavi d’oro a registi, sceneggiatori e interpreti delle produzioni italiane campioni d’incasso.

Subito dopo Marco D’amore interverrà all’anteprima, aperta al pubblico, del suo nuovo film “Napoli magica”. Evento speciale al cinema il 5,6 e 7 dicembre distribuito da Vision Distribution, è dedicato alla misteriosa e misterica città che egli stesso percorre nell’intricato dedalo di strade e camminamenti, in superficie e nel sottosuolo, alla ricerca delle tracce ancora visibili, tra leggenda e realtà, che ne alimentano il mito. La serata si conclude con l’evento Pegasus che celebra con un party esclusivo l’assegnazione del Premio ANEC “Pietro Coccia” ad Alessio Della Valle, miglior regista esordiente per il film “American Night”.

I Premi ANEC ai talenti emergenti hanno già un primo vincitore: Leonardo Maltese, straordinario interprete de “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio al fianco di Luigi Lo Cascio.

In occasione della partnership con TikTok, @giornatedicinema ha ufficialmente lanciato un proprio profilo che racconterà l’evento, il dietro le quinte e tutte le curiosità grazie all’aiuto di due famosi content creator specializzati in cinema, Antonio Mascoli e Gaia Sidoni. Gli hashtag ufficiali sono #soloalcinema e #cinematok.

Gli inviti per le anteprime saranno in distribuzione, fino ad esaurimento, a Sorrento presso l’Info Point di piazza Tasso. Il programma completo ed aggiornato è disponibile sul sito www.giornatedicinema.com