Sorrento, Giornate Professionali di Cinema: tra gli ospiti del secondo giorno Servillo, Castellitto e Accorsi

Prosegue la 46^ edizione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento “Enforcement” con una seconda giornata, il 29 novembre, ricca di appuntamenti in programma tra l’Hilton Sorrento Palace e il Cinema Teatro Armida.

Attesi nella città costiera il secondo giorno della manifestazione tanti artisti, tra i quali Toni Servillo, Pio e Amedeo, Pietro Castellitto, Sergio Castellitto, Gennaro Nunziante, Maria Sole Tognazzi, Barbara Ronchi, Pilar Fogliati, Giovanni Veronesi, Marco D'Amore, Edoardo Leo, Michela Giraud. E ancora Stefano Accorsi, Fabio De Luigi e Alessandro Siani.

Grandi distribuzioni presenteranno in anteprima i loro listini: si comincia con Universal Pictures, si prosegue con Lucky Red, Vision Distribution, Eagle Pictures e si conclude con 01 Distribution.

In programma le anteprime di “Succede anche nelle migliori famiglie” per 01 Distribution, con la presenza in sala del regista Alessandro Siani (Sala Sirene, ore 17:00, proiezione riservata agli accrediti professionali) e de “La Guerra dei Nonni” di Gianluca Ansanelli per Medusa Film (Cinema Teatro Armida, ore 21:00), evento aperto alla città di Sorrento.

Tra gli incontri di questa giornata quello organizzato da Cinetel e FAPAV dal titolo “COLLABORAZIONE, COMUNICAZIONE, TEMPESTIVITÀ” (Sala Ulisse, ore 14.45) diviso in due momenti, il primo moderato dal Presidente FAPAV Federico Bagnoli Rossi e dall’avvocato Tiziana Carpinteri, il secondo dall’Head of operation Cinetel Giorgio Bigoni. Si ricorda anche “CCNL ESERCIZIO Cinematografico” (Sala Capri, ore 15:00), l’incontro di aggiornamento sullo stato di avanzamento delle trattative sindacali proposte degli esercenti per il rinnovo del contratto nazionale dove intervengono il Presidente Commissione sindacale ANEC Paola Fumagalli e il Consulente sindacale Arnaldo Ciulla.

La manifestazione, principale appuntamento professionale dell’industria cinematografica italiana, è organizzata dall’ANEC in collaborazione con l’ANICA, con il sostegno della Direzione generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Sorrento, della Regione Campania e della SIAE; con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Main Media Partner Cinecittà News; Official Mobility Partner Tesla; Cultural Partner Green Cross Italia e FAPAV; Main Technical Partner Cinemeccanica.

Gli inviti per le anteprime saranno in distribuzione, fino ad esaurimento, a Sorrento presso l’Info Point di piazza Tasso. Il programma completo ed aggiornato è disponibile sul sito www.giornatedicinema.com

Le Giornate Professionali di Cinema andranno avanti, con un ricco programma, fino al primo dicembre.