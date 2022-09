Giornate Europee del Patrimonio a Palazzo Reale: apertura serale a 1 euro e visite guidate

Sabato 24 e domenica 25 settembre 2022 tornano le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa.

Nelle due giornate visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura italiani sul tema: “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”.

Anche il Palazzo Reale di Napoli aderisce all'iniziativa e per l'occasione organizza diverse iniziative.

Programma:

- Sabato 24 settembre – ore 10.00 e 11.30

Visita guidata presso i depositi e i laboratori di restauro

Palazzo Reale riapre le porte del suo laboratorio di restauro e dei depositi nel piano ammezzato dell’edificio, dove nel XIX secolo erano ubicati i locali di servizio alle cucine reali, ancora riconoscibili per la presenza dei piani e dei pavimenti maiolicati, di mensole e dispense.

INFO

Prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti, sul sito di CoopCulture (clicca qui)

Numero massimo partecipanti: 25 persone a gruppo.

Le visite sono gratuite ma è necessario munirsi del biglietto del museo acquistabile direttamente sul posto oppure on line, sul sito di CoopCulture (www.coopculture.it).

- Sabato 24 settembre – dalle ore 20.00 alle 23.00 (ultimo ingresso ore 22.00)

Apertura straordinaria serale dell'Appartamento storico al costo simbolico di 1 euro

- Domenica 25 settembre – ore 11.00, Giardino Romantico

Visita didattica sulla storia della falconeria dal Medioevo fino ai giorni nostri

L’attività sarà intervallata da dimostrazioni di volo e di allontanamento a mezzo falchi quale sistema efficace e non cruento utilizzato per bonificare le zone infestate da volatili, in collaborazione con l’azienda Sidda Sud.

Partecipazione libera, prenotazione non necessaria.

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.