Giornate del Patrimonio: visite, musica, teatro e danza alla Certosa e Museo di San Martino

Sabato 24 e domenica 25 settembre 2022 torna il consueto appuntamento con le Giornate Europee del Patrimonio, la grande manifestazione culturale organizzata su iniziativa del Consiglio d’Europa in collaborazione con la Commissione UE, promossa in Italia dal Ministero della Cultura per il tramite della Direzione generale Musei.

Il tema scelto per l’edizione italiana 2022 è “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”.

Anche la Certosa e Museo di San Martino aderisce alla festa europea del patrimonio culturale.

Il programma delle iniziative:

Sabato 24 settembre 2022, ore 11.30

Gli orologi solari della Certosa tra restauro e valorizzazione

Sabato 24 settembre alle 11.30, il recupero degli antichi saperi e tradizioni legati alle energie rinnovabili sarà l’oggetto dell’approfondimento sui tre orologi solari della Certosa di San Martino, in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli “Federico II”. Il programma, a cura della docente Alessandra Pagliano, esperta di gnomonica e geometria descrittiva, prevede la visita guidata all’orologio solare restaurato nel Chiostro grande e all’orologio multiplo della scala dello gnomone, con interessanti spunti sulla misura del tempo mediante le ombre solari. Seguirà l’illustrazione della meridiana a camera oscura di Rocco Bovi e del pavimento maiolicato nel Quarto del Priore, oggetto di un video descrittivo recentemente realizzato, per concludersi con l’eccezionale opportunità di assistere all’andamento della “macula” luminosa.

La partecipazione è compresa nel biglietto di ingresso al museo.

Info: Largo San Martino, 5 - Napoli | +39 081 2294503 | drm-cam.sanmartino@cultura.gov.it

Sabato 24 settembre 2022, ore 19.30-22.30 ultimo ingresso ore 21.30

Apertura serale straordinaria con momenti di spettacolo dal vivo: MUSICA, DANZA E TEATRO

In occasione dell’apertura serale straordinaria dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30), intrecciando la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale, Musica, Teatro e Danza arricchiranno il percorso di visita al Museo in un’esperienza doppia per il visitatore. La voce di Francesca Zurzolo, con la chitarra di Riccardo del Prete, introdurrà alla sezione dell’Ottocento Napoletano con un repertorio di Canzone classica napoletana, patrimonio di una Napoli creativa e identità dal respiro universale. Nel percorso del Quarto del Priore, la coreografia “Il Giardino di Ghiaccio” di Stefania Contocalakis, esalterà l’arte come atto di magia che smuove le corde più intime dell’animo. Rosalba Di Girolamo e Federica Ottombrino, una narratrice e una cantante accompagnate da chitarra e fisarmonica, racconteranno con brani tratti dallo spettacolo “Errori” da racconti di Marquez, Cortàzar e Galeano, la storia di vita di due donne: una storia di libertà e una storia di prigionia nei suggestivi ambienti dell’antica Certosa.

Le iniziative sono realizzate grazie al sostegno ricevuto attraverso il portale Art Bonus. La partecipazione al concerto è compresa nel biglietto di ingresso al museo al costo simbolico di 1 euro.

Domenica 25 settembre 2022, ore 11.30

Principio di Virtù - Intorno all'istampitta medievale. Secondo appuntamento della rassegna “Suoni in Certosa!”

Domenica 25 settembre, in coincidenza con le Giornate Europee del Patrimonio, alla Certosa di San Martino alle 11.30 il secondo appuntamento della rassegna “Suoni in Certosa!”, nata dalla collaborazione tra la Direzione regionale Musei Campania e l’Associazione Dissonanzen, giunta quest’anno alla terza edizione. La rassegna è stata ideata per gli spazi ricchi di arte e di echi di storia del complesso della Certosa e Museo di San Martino, che domina sulla città di Napoli, osservandone da secoli in silenzio i mutamenti, lenti ma costanti. L’edizione di quest’anno è dedicata all’arte della variazione e prevede, per il secondo appuntamento, il concerto “Principio di Virtù - Intorno all'istampitta medievale”, partiture medievali dal London Codex e dallo Chansonnier du Roi, eseguite da Alessandro De Carolis al flauto dolce e Peppe Frana al liuto.

La partecipazione è compresa nel biglietto di ingresso al museo, fino ad esaurimento posti.

