Giornate Europee del Patrimonio alla Biblioteca Universitaria di Napoli

Il 24 e il 25 settembre 2022 tornano le Giornate Europee del Patrimonio, due giornate di visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie organizzate nei luoghi della cultura italiani sul tema: “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”.



Il tema dello sviluppo sostenibile è al centro dell’Agenda 2030 ed è stato sottoscritto nel 2015 dai governi di 193 Paesi membri dell’ONU. Un grande programma di azione per orientare l'umanità verso obiettivi comuni e questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per citare solo alcuni dei 17 obiettivi da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030.

Lo sviluppo sostenibile è un elemento chiave anche nell’ambito del patrimonio culturale, che può assurgere così a ruolo di traino di un paese, mettendo insieme cultura e ambiente e contribuendo allo sviluppo sostenibile di città e regioni. Ma perché ciò avvenga è necessario aumentare nei cittadini la consapevolezza dei valori del patrimonio culturale del Paese e accrescerne la conoscenza soprattutto attraverso la realizzazione di attività educative.

La Biblioteca Universitaria di Napoli raccoglie questi stimoli e sabato 24 settembre propone ai visitatori delle Giornate Europee del Patrimonio una immersione nella storia del libro e nella sua antica sede, situata nel cuore del Centro storico di Napoli, per acquisire quella consapevolezza necessaria a portare avanti l'obiettivo 11.4 dell’Agenda 2030: “Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo”.



L'ingresso è libero ma è necessario prenotarsi per rientrare in uno dei due gruppi delle visite guidate; il primo gruppo partirà alle 9.30 e il secondo alle 11.00.

Info e prenotazioni:



tel. 0815517025