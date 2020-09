Giornate Europee del Patrimonio 2020: speciali visite gratuite a Castel dell'Ovo

Un appuntamento che si rinnova e fortemente voluto dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo per riaffermare la centralità del patrimonio culturale e del suo valore storico, artistico, identitario. Anche per il 2020, il Segretariato regionale Mibact per la Campania aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio offrendo la possibilità di scoprire scorci e prospettive di Castel dell'Ovo, luogo di straordinaria rilevanza storico-artistica e paesaggistica. I visitatori potranno accedere, eccezionalmente, ad alcuni spazi abitualmente sottratti alla visita, quali la Sala dell’Arco Maggiore e il Bastione del Principale.

Con la collaborazione del Comune di Napoli e dell’Istituto Italiano dei Castelli, sarà possibile partecipare alle visite guidate e percorrere la lunga storia del castello e delle sue trasformazioni esplorandone gli spazi, la storia e la mitologia.

Le visite, ad ingresso gratuito, partiranno, per entrambe le giornate (sabato 26 e domenica 27 settembre) , alle ore 9.30 e 11.30 dall’ingresso principale del castello. I gruppi potranno essere composti da un massimo di 10 persone. Tutti i visitatori avranno l’obbligo di osservare le norme in materia anti-contagio Covid19 che prevede, soprattutto, l’utilizzo delle mascherine per tutta la durata della visita. Il personale impegnato ad accogliere i gruppi, avrà cura di verificare il corretto utilizzo dei dispositivi sanitari di protezione da parte dei visitatori lungo il percorso.

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Info: 0812464216 – email sr-cam.comunicazione@beniculturali.it