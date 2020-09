Giornate Europee del Patrimonio 2020, tariffe speciali al Museo Ferroviario di Pietrarsa

Il 26 ed il 27 settembre, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio 2020, applicando delle tariffe speciali:

Sabato 26 settembre dalle 9:30 alle 14:00 biglietto di ingresso di € 3,00 per tutti. Dalle ore 14:00 alle ore 18:00 ingresso famiglia di € 10,00 per due adulti e due ragazzi (dai 6 ai 18 anni non compiuti)

Domenica 27 settembre dalle 9:30 alle 18:30 ingresso Famiglia di € 10,00 per due adulti e due ragazzi (dai 6 ai 18 anni non compiuti)