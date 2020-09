Giornate Europee del Patrimonio 2020: visite guidate al Complesso Monumentale di Carminiello ai Mannesi

In occasione delle 𝗚𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗲 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟬, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli procederà all’apertura straordinaria con visita guidata dell’area archeologica di Carminiello ai Mannesi, localizzata in pieno centro storico a Napoli.



Nell’area ricade un isolato dell’antica Neapolis con annessi ambienti termali, collocabile cronologicamente fra la fine del I sec. a.C. ed il II sec. d.C.

Le strutture, a carattere monumentale e articolate su più livelli, sono venute in luce a seguito dei bombardamenti dell’ultimo conflitto bellico e sono fra le poche visibili a cielo aperto del centro storico della città.

In ottemperanza ai vigenti protocolli di sicurezza per la riduzione della diffusione del Coronavirus, potranno prendere parte alla visita un massimo di 20 persone per turno, con obbligo di distanziamento sociale ed eventualmente mascherina.



𝗣𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 esclusivamente tramite modulo sul sito: https://www.ganapoletano.it/site/carminiello-ai-mannesi-sett2020/