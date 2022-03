Tornano le Giornate FAI di Primavera: cosa visitare a Napoli

Torna la grande festa di piazza che il FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano) dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Le Giornate FAI di Primavera nel 2022 festeggiano la trentesima edizione e tornano nella loro tradizionale collocazione temporale – il primo weekend di primavera – dopo gli slittamenti degli ultimi due anni dovuti all’emergenza sanitaria.

L’evento si svolgerà sabato 26 e domenica 27 marzo e avrà come protagonista assoluto il nostro straordinario e ricco patrimonio, da scoprire e riscoprire partecipando alle visite - a contributo libero - proposte dai volontari del FAI in oltre 700 luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti in 400 città, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria vigenti.

Un weekend speciale per riconnetterci alla storia e alla cultura dell’Italia, che permetterà ai visitatori di sentirsi parte dei territori in cui vivono e di cui spesso non conoscono appieno la bellezza e il valore. Verranno aperti ville e palazzi storici, aree archeologiche, chiese di grande valore architettonico o storico-artistico, esempi di archeologia industriale, castelli, biblioteche, collezioni d’arte e musei. Non mancheranno itinerari nei borghi alla scoperta di angoli meno noti del paesaggio italiano, dove si conservano tesori nascosti e si tramandano antiche tradizioni, e visite didattiche in parchi urbani, orti botanici, giardini storici e cortili, che nascono dall’impegno messo in campo dalla Fondazione per la diffusione di una più ampia “cultura della natura”.

A Napoli si potranno visitare:

Il Museo Artistico Industriale, la Floridiana e il Museo Duca di Martina, il Real Orto Botanico, la Basilica di San Severo, la Basilica di Santa Maria della Sanità, il cantiere di restauro della Cappella Capece Minutolo, l'Ipogeo dei Cristallini, il Palazzo de' Liguoro di Presicce.

Tra i luoghi da visitare in provincia, segnaliamo la Baia di Ieranto, la Necropoli di via Celle a Pozzuoli e il Parco Munumentale di Baia.

La prenotazione online su fondombiente.it è consigliata.

Le visite si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti COVID-19. In base alle disposizioni del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e del D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021, nonché alla circolare MiC n. 158/2021, l'accesso sarà possibile solo alle persone in possesso della Certificazione Verde Rafforzata COVID-19 (Super Green Pass).

La Certificazione Verde Rafforzata è richiesta anche per l'ingresso a parchi, giardini e analoghi luoghi all’aperto.

Per i bambini al di sotto dei 12 anni e per i soggetti esenti in base a idonea certificazione medica il Green Pass non è obbligatorio.

IN FOTO: Museo Duca di Martina @ pagina Facebook Museo Nazionale della Ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana