Giornate Europee del Patrimonio a Capodimonte tra visite guidate e l'apertura serale a 1 euro

Ricchissima l'offerta culturale del Museo e Real Bosco di Capodimonte per le Giornate Europee del Patrimonio in programma per sabato 25 e domenica 26 settembre 2021 all'insegna del tema di quest'anno che è “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!”. I visitatori sono invitati a condividere i loro scatti migliori e le loro emozioni utilizzando gli hashtag ufficiali dell'evento: #GEP2021 #patrimonioculturaletuttiinclusi e #EuropeanHeritageDays #EHDs #inclusione #accessibilità.

Ecco tutte le attività nel dettaglio:

Sabato 25 settembre, dalle ore 19.30 alle ore 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30)

Al Museo di Capodimonte, sabato 25 settembre 2021, dalle ore 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30), è prevista anche un'apertura straordinaria serale del museo con ingresso al costo simbolico di 1 euro (escluse le gratuità previste per legge). Prenotazione consigliata sul sito coopculture.it per esigenze di contingentamento. Il pubblico potrà ammirare le collezioni e le mostre in corso: Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica (fino al 10 ottobre 2021), Raffaello a Capodimonte. L'officina dell'artista (fino al 24 ottobre 2021), Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli (fino al 24 ottobre 2021), Diego Cibelli. L'arte del Danzare assieme (fino al 17 ottobre 2021) e Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità (17 ottobre 2021).

Per queste due ultime mostre, gli artisti offriranno una speciale visita guidata alle loro esposizioni:

ore 20.30 – Paolo La Motta (gruppo 15 persone)

ore 21.30 – Diego Cibelli (gruppo 15 persone)

Prenotazioni per gruppi di 15 persone inviando una mail all'indirizzo mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it. Ingresso al museo con green pass obbligatorio.

IN FOTO: la mostra di Diego Cibelli al Museo di Capodimonte 2021

