Giornate Europee del Patrimonio 2021, apertura straordinaria del Museo Anatomico

Il MUSA – Sistema Museale dell’Università “Luigi Vanvitelli, per quest’anno, rientrerà tra gli itinerari culturali delle Giornate Europee del Patrimonio 2021 con un weekend di apertura straordinaria del Museo Anatomico.

Turisti e cittadini potranno visitare uno tra i più antichi e completi musei del genere, scoprendo le sue collezioni anche attraverso l’utilizzo di nuovi sistemi digitali come l’App MUSA, in italiano ed inglese, che illustra la vasta collezione di cere e preparati anatomici offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire un patrimonio scientifico, storico e artistico di ineguagliabile valore.

Il Museo Anatomico sarà aperto nei giorni 25-26 settembre, con orario di visita articolato in cinque fasce orarie: dalle 9.30 alle 14.30 (ultimo accesso alle ore 13.30).

Per la visita è obbligatoria la prenotazione al seguente indirizzo https://www.musa.unicampania.it/prenotazioni/ scegliendo la data e la fascia oraria che si preferisce.

Chi perdesse questa opportunità potrà sempre prenotare una visita al Museo nei giorni di apertura ordinaria e con le modalità sopra descritte.

Il Museo Anatomico dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” si trova in via Luciano Armanni n. 5, nel complesso universitario di Santa Patrizia.



Info:

Ufficio Amministrativo del MUSA



e-mail: musa@unicampania.it

