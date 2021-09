Giornate Europee del Patrimonio: aperture straordinarie e iniziative nei musei della rete campana

Sabato 25 e domenica 26 settembre 2021 torna il consueto appuntamento con le Giornate Europee del Patrimonio, la grande manifestazione culturale organizzata su iniziativa del Consiglio d’Europa in collaborazione con la Commissione UE, promossa in Italia dal Ministero della Cultura per il tramite della Direzione generale Musei.

Il tema scelto per l’edizione di quest’anno, “Heritage: All inclusive”, vuole essere una riflessione sulla partecipazione inclusiva al patrimonio culturale per tutti i cittadini, senza distinzioni, condivisa dai Paesi aderenti alla manifestazione.

La Direzione regionale Musei Campania insieme ai suoi musei e luoghi della cultura partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio, promuovendo iniziative ed eventi in tutta la regione, organizzati in collaborazione con enti e associazioni del territorio in una prospettiva di rete culturale inclusiva e diffusa.

All’insegna dello slogan “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!”, saranno organizzate - nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dall’emergenza sanitaria ancora in corso - aperture straordinarie e iniziative nei musei della rete campana, cui si accederà con orari e costi ordinari nelle giornate del 25 e del 26 settembre, mentre la sera del 26 le aperture serali avranno il costo simbolico di 1 euro (eccetto le agevolazioni e gratuità previste per legge).

Tutti gli appuntamenti sono pensati e realizzati per promuovere la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale campano nel segno dell’accessibilità e di un’inclusione sociale sempre più rafforzata e condivisa.

Così, visite guidate, presentazioni e incontri sul tema, laboratori e attività didattiche, spettacoli, performance artistiche ed esposizioni temporanee saranno al contempo l’occasione per partecipare alla grande festa europea delle GEP e per aprire spunti di riflessione e condividere azioni di sensibilizzazione sulla partecipazione inclusiva al patrimonio culturale.

Tutte le informazioni sulle iniziative in programma sono disponibili sul sito della Direzione regionale Musei Campania (musei.campania.beniculturali.it) e nella sezione dedicata del sito MiC (cultura.gov.it/gep2021), oltre che sui social dei luoghi della cultura aderenti.

Gli hashtag ufficiali per seguire e partecipare on line alla manifestazione sono: #GEP2021 #patrimonioculturaletuttiinclusi #EuropeanHeritageDays #EHDs #inclusione #accessibilità

Programma delle iniziative a NAPOLI

Certosa e Museo di San Martino

Sabato 25 settembre 2021, ore 11.00

IncontrArti

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la Certosa e Museo di San Martino dà inizio al nuovo ciclo di appuntamenti del progetto “IncontrArti”, rivolto agli immigrati e a tutti coloro che abbiano voglia di sperimentare un nuovo modo di incontro e di scambio fra le culture. Il museo come contact zone, spazio in cui popolazioni geograficamente, storicamente e culturalmente distanti stabiliscono nuove relazioni attraverso una narrazione condivisa. Il museo con le sue collezioni potrà quindi diventare occasione per raccontare e scambiare altre storie, quelle personali, ordinari o eccezionali spaccati di vita quotidiana. Gli incontri sono organizzati dal Servizio Educativo del Museo in collaborazione con le Associazioni Scuola di Pace e Arcipelago della Solidarietà. L'ingresso è gratuito per i prenotati, max 20 persone (prenotazioni: accoglienza.sanmartino@beniculturali.it).

Info: Largo San Martino 5, Napoli | +39 081 2294503 | accoglienza.sanmartino@beniculturali.it

Museo Duca di Martina in Villa Floridiana

Sabato 25 settembre 2021, ore 17.30-20.30: Apertura serale straordinaria | ore 18.30: Mediterranean Flavours, concerto

Sabato 25 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Museo Duca di Martina effettuerà un’apertura straordinaria serale dalle 17.30 alle 20.30 (ultimo ingresso da via Cimarosa ore 19.15, ultimo ingresso al Museo ore 19.30). Sarà possibile visitare le collezioni del Museo, che conserva dal 1931 una delle maggiori collezioni italiane di arti decorative, costituite da oltre seimila opere di manifattura occidentale ed orientale databili dal XII al XIX secolo, il cui nucleo più cospicuo è costituito dalle ceramiche. In occasione della serata, alle ore 18.30 nel Salone delle feste sarà inaugurata la X stagione di “Concerti in Floridiana”, rassegna musicale a cura dell’Associazione musicale Golfo mistico in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania. La chitarra di Michele Di Fulvio eseguirà musiche di celebri compositori e musicisti, tra cui Pat Metheny, Antonio Carlos Jobim, Astor Piazzolla. La partecipazione al concerto è compresa nel biglietto di ingresso al museo. Posti limitati (max 40 persone), si consiglia la prenotazione: mail golfo.mistico@gmail.com, tel. +39 329 7777975.

Info: Via Domenico Cimarosa 77, Napoli | +39 081 5788418 | drm-cam.martina@beniculturali.it

Castel Sant’Elmo

Sabato 25 settembre 2021, ore 19.30-22.30

Apertura straordinaria serale

Sabato 25 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, Castel Sant’Elmo effettuerà un’apertura straordinaria serale, dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30), al costo simbolico di 1 euro.

Info: Via Tito Angelini 22, Napoli | +39 081 2294456 | drm-cam.santelmo@beniculturali.it

Certosa e Museo di San Martino

Sabato 25 settembre 2021, ore 19.30-22.30: Apertura serale straordinaria | ore 20.30: Concerto dell’Ensemble Barocco Accademia Reale “Le Sinfonie e Sonate Napolitane a due violini, violoncello e basso”

Sabato 25 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la Certosa e Museo di San Martino effettuerà un’apertura straordinaria serale, dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30), al costo simbolico di 1 euro. Sarà possibile visitare gli ambienti annessi alla Chiesa, il Quarto del Priore , la Sezione presepiale e la nuova sala espositiva dedicata alla Cona dei Lani, recentemente allestita ed aperta al pubblico.

In occasione della serata, alle ore 20.30 l’Ensemble Barocco Accademia Reale, diretto dal M.° Giovanni Borrelli, eseguirà il concerto “Le Sinfonie e Sonate Napolitane a due violini, violoncello e basso”, con musiche di Michele Mascitti, compositore formatosi a Napoli nel primo Settecento. L’iniziativa è parte del progetto La Scuola Musicale Napoletana X edizione, a cura dell’Associazione Culturale Accademia Reale, con il partenariato della Direzione regionale musei Campania. Con strumenti antichi e interpretazioni filologiche, il progetto mira a salvaguardare dall’oblio il ricco patrimonio culturale e musicale campano del periodo barocco. La partecipazione al concerto è compresa nel biglietto di ingresso ridotto al museo, con prenotazione obbligatoria alla mail: accademiareale@gmail.com.

Info: Largo San Martino 5, Napoli | +39 081 2294503 | accoglienza.sanmartino@beniculturali.it

Museo Diego Pignatelli Aragona Cortes

Sabato 25 settembre 2021, ore 19.30-22.30: Apertura serale straordinaria | ore 20.30: “Villa Pignatelli da dimora aristocratica a museo”, visita guidata

Sabato 25 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Museo Diego Pignatelli Aragona Cortes effettuerà un’apertura straordinaria serale, dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30), al costo simbolico di 1 euro. Alle 20.30 la visita guidata “Villa Pignatelli da dimora aristocratica a museo” svelerà ai visitatori la storia della villa ottocentesca, abitata dagli Acton, dai Rothschild e dai principe Pignatelli, fino a quando nel 1955 la dimora, per volere dell’ultima erede Rosina Pignatelli, venne donata allo Stato assieme a tutti gli arredi e alle opere in essa contenute. La partecipazione alla visita è compresa nel biglietto di ingresso al museo (max 15 partecipanti fino ad esaurimento posti), acquistabile dalle ore 19.30 in sede.

Info: Riviera di Chiaia 200, Napoli |+39 081 7612356 | drm-cam.pignatelli@beniculturali.it

Certosa di San Giacomo

Sabato 25 settembre 2021, ore 19.00-22.00: Apertura straordinaria serale | ore 19.00: “Novecento”, spettacolo teatrale

Sabato 25 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la Certosa di San Giacomo effettuerà un’apertura straordinaria serale, dalle 19.00 alle 22.00 (ultimo ingresso ore 21.30), al costo simbolico di 1 euro. In occasione della serata, alle ore 19.00 sarà presentato “Novecento”, monologo teatrale scritto da Alessandro Baricco e interpretato da Paolo Cresta, che condurrà lo spettatore all’interno di una vicenda dal carattere storico, che si eleva tuttavia a una dimensione esistenziale. L’iniziativa nasce dal progetto che il Rotary Club Isola di Capri dedica al racconto del mare, in collaborazione con l’Ufficio dei servizi educativi della Certosa di San Giacomo. La partecipazione all’evento è compresa nel biglietto ridotto della Certosa. Prenotazione obbligatoria solo per la partecipazione allo spettacolo teatrale: info@almanieventicapri.it, +39 336889520.

Info: Via Certosa, Capri (NA) | +39 081 8376218 | drm-cam.sangiacomocapri@beniculturali.it

Certosa e Museo di San Martino

Domenica 26 settembre 2021, ore 10.00

Vendemmia in Certosa

Domenica 26 settembre si rinnova l’appuntamento nei giardini della Certosa di San Martino con la tradizionale vendemmia delle deliziose uve biologiche degli antichi ceppi cornicella e catalanesca. Realizzata lungo il bellissimo pergolato di viti che consente una passeggiata e un punto di osservazione spettacolare e privilegiato sulla città, la manifestazione è accompagnata dai canti popolari e dai suoni delle tammorre del maestro Francesco Manna, dall’assaggio dei prodotti tipici ancora offerti dall’area a verde che circonda la Certosa e del succo d’uva appena torchiato. Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 il Servizio Educativo del Museo realizzerà un laboratorio didattico dedicato ai più piccoli per una simulazione dell’esperienza della vendemmia tra raccolta, trasporto e pigiatura. La partecipazione è con il biglietto del museo, prenotazione obbligatoria del solo laboratorio alla mail accoglienza.sanmartino@beniculturali.it, indicando nome, cognome ed età del bambino. La manifestazione è realizzata in collaborazione con ADR – Arte del restauro s.r.l. e con il contributo dell’Associazione Amici di Capodimonte.

Info: Largo San Martino 5, Napoli | +39 081 2294503 | accoglienza.sanmartino@beniculturali.it

Castel Sant’Elmo

Domenica 26 settembre 2021, ore 10.30

Conti e Racconti In Versi Diversi

Domenica 26 settembre, a partire dalle ore 10.30, il Castello diventerà una grande piazza dell’accoglienza: in linea con la tematica delle GEP 2021, “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!”, la fortezza si trasformerà in un luogo inclusivo pronto ad accogliere le varie realtà napoletane e campane che lavorano sull’inclusione sociale. L’evento dal titolo “Conti e Racconti In Versi Diversi”, accoglierà Enti, Associazioni e Centri che da anni lavorano sul tema dell’inclusione e dell’integrazione e che, per l’occasione, racconteranno la loro esperienza. Racconti, letture e proposte saranno la struttura di un dialogo aperto e condiviso per vivere un patrimonio culturale inclusivo. Tra i protagonisti, il collettivo di Politica Poetica della Linea del Cuore del DSM – Distretto Uco 25/26 Centro Diurno di Riabilitazione psicosociale Fiera dell’Est dell’ASL Na 1 Centro. Tra i narratori esperienziali saranno presenti: il Centro Servizi per il volontariato di Napoli, Il WWF Oasi Riserva Naturale Cratere degli Astroni, Associazione Aps Nakote, Associazione Odv Asfodelo, il Liceo Musicale Margherita di Savoia, insieme ad artisti e attori. L’appuntamento è alle 10.30 davanti alla Chiesa di Sant’Erasmo in Piazza d’Armi, dove darà inizio alla giornata il concerto di flauti del Liceo Musicale Margherita di Savoia diretto dal M° Edoardo Ottaiano. A seguire, i primi “Cunti napoletani”, racconti in italiano con letture in lingua polacca e persiana, e alcune testimonianze di progetti di inclusione e in squadra con enti e istituzioni statali, che offriranno spunti di riflessione per ampliare l’offerta di fruizione ai beni culturali a tutte le “categorie” sociali. Per l’occasione saranno esposti lavori pittorici di Tommaso Moscarelli, utente del Centro Diurno Fiera dell’Est e protagonista insieme al suo gruppo di amici del progetto “La linea del cuore” di Elena Primicile Carafa, che cura e coordina l’evento. La partecipazione è con il biglietto di ingresso.

Info: Via Tito Angelini 22, Napoli | +39 081 2294456 | drm-cam.santelmo@beniculturali.it

Museo Diego Pignatelli Aragona Cortes

Domenica 26 settembre 2021, ore 10.30

In carrozza! Si parte

Domenica 26 settembre alle ore 10.30, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Museo Diego Pignatelli Aragona Cortes propone una visita guidata al Museo delle Carrozze, uno dei musei di carrozze più importanti in Europa, che espone e conserva vetture donate dal marchese Mario D’Alessandro di Civitanova oltre che da altri aristocratici napoletani. La visita illustrerà le vetture più particolari della collezione, ma soprattutto l’arte dei carrozzieri napoletani e dei numerosi artigiani che, non solo in Italia, diedero lustro a questa rinomata attività. La partecipazione alla visita è compresa nel biglietto di ingresso al Museo (max 15 partecipanti fino ad esaurimento posti), acquistabili temporaneamente nei ticket point di Palazzo Reale di Napoli e di Castel Sant'Elmo oppure online su coopculture ( https://www.coopculture.it/en/products/ticket-for-museo-pignatelli-cortes/).

Info: Riviera di Chiaia 200, Napoli |+39 081 7612356 | drm-cam.pignatelli@beniculturali.it

Museo storico archeologico di Nola

Domenica 26 settembre 2021, ore 10.30

La poetica del colore

Domenica 26 settembre alle 10.30, in occasione delle GEP, al Museo storico archeologico di Nola sarà inaugurata la mostra “La poetica del colore”, visitabile fino al prossimo 31 ottobre, sulla vicenda artistica e la produzione pittorica di un artista nolano emigrato e recentemente scomparso, Antonio Napolitano, con l’esposizione anche di lavori inediti, concessi dalla famiglia. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con l’Associazione Musa e l’Associazione Culturale Infiniti Mondi e prevede due momenti espositivi, uno presso il Museo storico archeologico di Nola, e un secondo, dedicato a stampe e incisioni, presso una galleria d’arte, nell’ambito di un progetto che vedrà una serie di appuntamenti incentrati sulla poetica pittorica di artisti che hanno dedicato la propria opera alla città di Nola e al suo territorio e che hanno trovato fortuna artistica in diversi ambiti e correnti artistiche internazionali, contribuendo alla nascita di percorsi culturali. Ingresso gratuito. Per garantire le previste misure di sicurezza, l’ingresso sarà contingentato a gruppi di max 20 persone alla volta.

Info: Via Senatore Cocozza 2, Nola (NA) | +39 081 5127184 | drm-cam.nola@beniculturali.it

Certosa di San Giacomo

Domenica 26 settembre 2021, ore 12.00 e 17.00

Ora et labora. La vita certosina tra silenzio, lavoro e preghiera

Domenica 26 settembre, per le Giornate Europee del Patrimonio, la Certosa di San Giacomo propone due visite guidate, a cura del Servizio educativo del museo, dedicate ai certosini e alla vita cenobitica secondo la regola dettata da San Bruno. Le visite, su prenotazione, sono comprese nel biglietto della Certosa e si svolgeranno alle ore 12.00 e 17.00, max 30 persone (per prenotare: drm-cam.sangiacomocapri@beniculturali.it , +39 081 8376218).

Info: Via Certosa, Capri (NA) | +39 081 8376218 | drm-cam.sangiacomocapri@beniculturali.it