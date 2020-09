Il Madre per le Giornate Europee del Patrimonio 2020

Anche quest’anno il Madre aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio, iniziativa ideata nel 1991 dal Consiglio d’Europa con il sostegno della Commissione Europea per valorizzare e far conoscere il patrimonio culturale condiviso.

Sabato 26 settembre apertura straordinaria di tre ore, dalle 19.30 alle 22.30, con ultimo ingresso alle ore 22.00, durante la quale il costo del biglietto sarà di 1 euro.

L’accesso al Madre sarà consentito a un massimo di 20 persone a ora. Sarà possibile prenotare l’ingresso sul sito www.coopculture.it.

Per l’occasione visite guidate e laboratori per adulti e bambini: Benvenuti al Madre sarà un’occasione per visitare la collezione permanente del museo, dall’atrio ridisegnato da Daniel Buren al primo piano con le sale monografiche, concludendo con una visita all’installazione di Temitayo Ogunbiyi Giocherai nel quotidiano, correndo. Con Madre Factory special edition i visitatori potranno approfondire l’opera prodotta durante il lockdown e commissionata a Temitayo Ogunbiyi in occasione della Madre Factory 2020. Seguirà il laboratorio Articles of faith, ideato dalla coppia di artisti originari delle Filippine Alfred & Isabel Aquilizan.

Le attività si terranno sabato 26 alle ore 19.30 e alle ore 21.00 e domenica 27 alle ore 11.00 e alle ore 12.30.

A ogni turno potranno accedere 10 persone previa prenotazione obbligatoria al numero 0812395653 o alla mail madrefactory2020@madrenapoli.it.

Foto: Madre ph. Amedeo Benestante