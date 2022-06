Giornate Europee dell'Archeologia: ecco tutti gli eventi al Museo Archeologico di Napoli

Dal 17 al 19 giugno tornano le Giornate Europee dell'Archeologia. Fittissimo il calendario degli appuntamenti al Museo Archeologico Nazionale di Napoli che si anticipa e parte con un'anteprima ricca di iniziative anche il 15 e 16 giugno.

Programma Aspettando le Giornate Europee dell’Archeologia...

Mercoledì 15 giugno

ore 17

nell’ambito della rassegna “Lo scaffale del MANN”

presentazione del libro

L’alba di Pompei. Nascita di una città

di Stefano De Caro

Saluti del Direttore Paolo Giulierini

Intervengono con l’autore:

Cinzia Dal Maso Giornalista

Claude Albore Livadie Direttore di ricerca emerito

Luca Cerchiai Professore di Etruscologia

Sala conferenze

La partecipazione è gratuita con biglietto evento

Giovedì 16 giugno

ore 21

Il Mito di Dioniso ovvero il teatro

MannTeatro: spettacolo teatrale itinerante a cura di Ali della Mente – Fabbrica Wojtyla e compagnia

della Città

Incontri al buio, alla scoperta della splendida collezione Farnese, con personaggi di ogni epoca che appaiono e scompaiono in una storia, un monologo, una danza quale testimonianza fisica di passioni ed emozioni di quegli esseri umani che nel loro tempo hanno lasciato tracce di vissuto. Un viaggio tra passato e presente, con una inversione di ruolo tra chi recita e chi ascolta, come ricerca di un nuovo linguaggio universale capace di superare ogni frontiera linguistica e culturale, attraverso la strada dell’arte “cosciente”, dell'impegno civile, di scelta sociale e ricerca spirituale.

La partecipazione è gratuita per i possessori del biglietto di ingresso

La prenotazione è obbligatoria:

Servizio Educativo tel. 081-4422329

lun-ven ore 10.00-15.00

Appuntamento per i prenotati 10 minuti prima nell’atrio del museo

ore 21.30

Curatori in mostra

Archeologia da spiaggia con Ludovica Dottori

La mostra di Maurizio Finotto e lo scavo creativo sui litorali italiani.

Le installazioni create con gli oggetti di plastica ritrovati dall'artista sugli arenili che dialogano con i reperti del MANN

La partecipazione è gratuita per i possessori del biglietto di ingresso

Appuntamento in mostra (piano seminterrato)

Speciale aperitivo in giardino proposto dal MANNcaffè

degustazione di vino vinificato in anfora e di formaggi dalle origini antiche.

Enoz produce vini biodinamici, affinati in anfora, lavorati secondo tradizioni familiari tramandate da generazioni. L’azienda si estende sulle pendici del complesso vulcanico spento di Roccamonfina. Le vigne, affacciate sul golfo di Gaeta e condotte secondo le regole dell’agricoltura biologica e biodinamica, si estendono nel cuore di quella che fu la Campania Felix, dove veniva prodotto il falerno, il vino più apprezzato nell’Impero. La degustazione sarà accompagnata da una selezione di formaggi a cura di sogni di latte, punto di riferimento cittadino in materia, che proporrà un approfondimento sull’origine antica di questo alimento essenziale.

Programma Giornate Europee dell’Archeologia

Venerdì 17 giugno

ore 16 e ore 17

L’altro MANN. I depositi in mostra

Visita guidata alla mostra con il personale del MANN

L'allestimento è ospitato nelle sale degli affreschi ed espone circa sessanta reperti provenienti dalle

città vesuviane. Opere spesso mai viste o poco note, che saranno protagoniste delle Giornate Europee dedicate all’archeologia.

La partecipazione è gratuita per i possessori del biglietto di ingresso

La prenotazione è obbligatoria:

Servizio Educativo tel. 081-4422329

lun-ven ore 10.00-15.00

Appuntamento per i prenotati 10 minuti prima presso l’ingresso degli Affreschi dal Salone della

Meridiana

ore 17

FAMIGLIE AL MANN. Dalla poltrona del latte ai libri

All’interno del Museo è stato allestito uno spazio speciale dedicato alla cura dei neonati, dove “Big Mama”, la comoda poltrona per l’allattamento, donata da UNICEF e Soroptimist International, accoglie, con le sue forme ispirate al grembo materno, chi proviene dall’atrio con bambine e bambini e ha bisogno di una piacevole sosta. In continuità con quest’iniziativa, che rispecchia l’attenzione del Museo nei confronti dei più piccoli e delle loro famiglie, in collaborazione con l’Associazione Culturale Pediatri, promuoviamo un incontro per riflettere sull’importanza della lettura nell’età 0-3 anni, discutendone con la pediatra Lina Di Maio, che ci porterà la sua esperienza come esperta del programma nazionale “Nati per leggere”. “Dal 1999, Nati per Leggere ha l'obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita, perché leggere con una certa continuità ai bambini ha una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo,linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta”.

Le Giornate Europee dell’Archeologia sono l’occasione per ribadire il valore di letture incentrate sui miti e sulle civiltà antiche anche per i più piccoli, nonché del contesto del Museo come ambientazione privilegiata per riempire di bellezza gli occhi, le orecchie e il cuore di tutta la famiglia.

Sala del Toro Farnese

La partecipazione è gratuita con biglietto evento

ore 17

Archeologia da spiaggia

laboratorio ideato e condotto da Ludovica Dottori, studentessa presso il Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell'Arte dell'Accademia di Belle Arti di Bologna.

La mostra Archeologia da spiaggia di Maurizio Finotto sarà il punto di partenza per un percorso coinvolgente dedicato alla relazione poetica tra oggetto e tempo, passato e presente, memoria e scoperta. I partecipanti potranno realizzare una personale stratigrafia, dove custodire e sovrapporre materiali e piccoli oggetti in grado di rappresentare metaforicamente la propria interiorità.

La partecipazione al laboratorio è gratuita per ciascun bambino più un accompagnatore

La prenotazione è obbligatoria:

Servizio Educativo tel. 081-4422329

lun-ven ore 10.00-15.00

Appuntamento nell’atrio del Museo 10 minuti prima dell’inizio del laboratorio

Sabato 18 giugno

ore 11 e ore 16

Li hai “Mai visti”?

Visita guidata a cura di Coopculture. Reperti mai usciti dai depositi, finalmente restituiti ai visitatori, offriranno l’occasione per una nuova e sempre avvincente narrazione. Archeologi e storici dell’arte collegheranno queste opere inedite alle collezioni più note del Museo. Al termine delle visite i partecipanti potranno degustare un aperitivo nell’ambiente magico che di sera si respira al MANN.

Visite in italiano; durata 1h e 30 costo € 7,00 (opzione con aperitivo € 10) prenotazioni sul sito www.coopculture.it o in biglietteria

Domenica 19 giugno

ore 10.30

Nell’ambito della rassegna “MANNforkids”

Archeological clones

Visita - laboratorio

Un laboratorio per osservare, “clonare” e reinterpretare gli oggetti dell’antico Egitto e creare il proprio monile ispirato al futuro

A cura di C. Langella – DADI Università L. Vanvitelli (nell’ambito del progetto Obvia)

per bambini dagli 8 ai 10 anni

La partecipazione al laboratorio è gratuita per ciascun bambino più un accompagnatore

La prenotazione è obbligatoria:

Servizio Educativo tel. 081-4422329

lun-ven ore 10.00-15.00

Appuntamento nell’atrio del Museo 10 minuti prima dell’inizio del laboratorio

ore 11 e ore 16

Li hai “Mai visti”?

Visita guidata a cura di Coopculture. Reperti mai usciti dai depositi, finalmente restituiti ai visitatori, offriranno l’occasione per una nuova e sempre avvincente narrazione. Archeologi e storici dell’arte collegheranno queste opere inedite alle collezioni più note del Museo. Al termine delle visite i partecipanti potranno degustare un aperitivo nell’ambiente magico che di sera si respira al MANN.

Visite in italiano; durata 1h e 30 costo € 7,00 (opzione con aperitivo € 10) prenotazioni sul sito

www.coopculture.it o in biglietteria

