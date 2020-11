Giornata del Tesseramento Cicloverdi Fiab Napoli

RIVOLUZIONE BICI è questa la parola d'ordine della campagna tesseramento Fiab 2021 per chi vuole cambiare strada!

Mai come quest’anno tutta Italia ha visto le potenzialità della mobilità ciclistica. L’obbligo di distanziamento sociale, i mezzi pubblici e gli ingressi contingentati hanno spinto molte persone a pedalare di più in questi ultimi mesi. Con la nuova campagna di tesseramento per il 2021 – il 7 e l’8 novembre saranno le giornate del tesseramento – la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta punta a far leva sulla nuova sensibilità per avviare un vero cambiamento nelle abitudini quotidiane. La tessera FIAB non è soltanto un modo per sostenere la propria associazione, i soci FIAB hanno diritto all’assicurazione RC per danni provocati a terzi in bicicletta in tutta Europa; inoltre FIAB organizza tutto l’anno appuntamenti come gite ed eventi; con la tessera si accede a una lunga lista di sconti e agevolazioni; con soli 6 euro in più è possibile ricevere infine la Rivista BC, il quadrimestrale dedicato alla mobilità ciclistica, all’ambiente e al cicloturismo.

La nostra associazione FIAB Napoli CICLOVERDI sarà presente sabato 7 novembre dalle 10,00 alle 17,00 alla Rotonda Nazario Sauro a Napoli presso lo storico Chiosco del "Tarallaro" e sarà lieta di offrire ai propri soci il classico aperitivo napoletano a base di "Birra e tarallo caldo".

Per l'intera giornata saranno presenti i nostri consiglieri per fornire ogni sorta di informazione, suggerimenti e proposte sulla diffusione della ciclabilità a Napoli.

Tutti coloro che si tessereranno per il 2021 nella giornata del 7 novembre potranno usufruire della promozione sul tesseramneto nei seguenti termini:

costo quota associativa per l'anno 2021 € 27 più in omaggio un simpatico ed utile gdget;

costo quota associativa per l'anno 2021 comprensiva di abbonamento alla rivista specializzata BC € 30,00;

quota associativa per familiare convivente € 20,00 ;

costo quota associativa per figli minori di anni 14 € 10.00.

Infine, per gli interessati sabato mattina sarà anche possibile prendere visione della nuova divisa FIAB versione invernale sempre riservata ai nostri soci.