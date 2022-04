Giornata Mondiale della Terra: percorsi dedicati allo Zoo di Napoli

La Giornata Mondiale della Terra, risale a più di 50 anni fa, quando nel 1969 John McConnell, attivista per la pace, propose all’assemblea UNESCO una ricorrenza per celebrare la Terra, l’ambiente e la salvaguardia del nostro pianeta. Ma a quei tempi McConnell non aveva minimamente idea di quanto fosse necessaria e importante, alla luce della sofferenza in cui verte da anni la terra, chiedendo un passo indietro per rigenerarsi. Ma tant’è che da allora il 22 aprile è conosciuto globalmente come “Earth Day”, la Giornata Mondiale della Terra. E per sostenerla come si deve, non si fa mai abbastanza, perchè l’attenzione dovrebbe essere a tutti i livelli, ovvero partire dall’alto, ma coinvolgere sempre più ogni singolo individuo, nessuno è esonerato, in un cambiamento di rotta possibile.

Tematiche importanti che lo Zoo di Napoli sostiene da sempre, come principi fondanti del Parco e condivisi il 22 aprile per questa importante giornata, in collaborazione con Leonardo Immobiliare, che sostiene l’iniziativa a conferma dell’impegno intrapreso a favore della resilienza e sostenibilità, nei suoi ambienti di lavoro e nel rapporto con il pubblico, come auspica l’agenda 2030 dell’ONU, una guida imprescindibile per fare presto e bene. Parliamo infatti di tematiche fondamentali come l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, la distruzione degli ecosistemi e l'esaurimento delle risorse non rinnovabili, ma non mancano possibili soluzioni come il riciclo dei materiali, la conservazione delle risorse naturali, la protezione delle specie minacciate, etc.

E’ cosi che venerdi 22 aprile, lo Zoo di Napoli farà conoscere al proprio pubblico la Giornata Mondiale della Terra, e la sua importanza, con una immersione nei temi principali, grazie a percorsi dedicati, tra ambiente circostante e salvaguardia del pianeta. Un mix ben congeniato dei suoi tanti laboratori per portare a casa un messaggio, un seme di quanto si può fare, nella speranza che la pianta porti frutti nelle generazioni di domani. Da sempre infatti lo Zoo di Napoli tratta tematiche importanti, per far conoscere, le specie animali minacciate dall’estinzione, i segreti e le virtù delle piante, ma anche le buone pratiche da applicare nella vita di tutti i giorni, con la raccolta differenziata per riciclare ciò che è possibile e salvaguardare l’ambiente. I punti cardine dell’Agenda 2030, sono alla base dei laboratori didattici e dei tour guidati incentrati sullo sviluppo sostenibile e la conservazione della biodiversità per un pianeta ed una società più sana, come la Giornata Mondiale della Terra si auspica in tutto il mondo. Non a caso conosciuta globalmente come “Earth Day”, è uno degli eventi che unisce più persone in tutto il mondo, coinvolgendo ogni anno circa un miliardo di persone di 193 paesi diversi.