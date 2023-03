Giornata nazionale del Paesaggio: le iniziative della Direzione regionale Musei Campania

Il 14 marzo torna la Giornata Nazionale del Paesaggio, promossa dal Ministero della Cultura per diffondere la cultura del paesaggio e sensibilizzare i cittadini sui temi della salvaguardia del territorio e della sostenibilità ambientale, attraverso attività dedicate al tema del paesaggio.

La Direzione Regionale Musei Campania aderisce alla Giornata promuovendo attività e iniziative, che con il consueto entusiasmo intendono rafforzare il paesaggio quale valore identitario da trasmettere alle giovani generazioni per un uso consapevole del territorio e uno sviluppo sostenibile. Un impegno costante che si rinnova e che ha visto, nell’anno appena trascorso, proprio il tema del paesaggio al centro di un’azione strategica attraverso il progetto “I segni del paesaggio: la via Appia e i castelli della Campania”, attuato con i fondi POC della Regione Campania, che offre la possibilità di indagare gli elementi connotanti del paesaggio storico campano.

Al paesaggio, tema strettamente legato alle sfide sempre più urgenti della transizione ecologica e dello sviluppo di stili di vita ecosostenibili, obiettivi compresi nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile dell’ONU, saranno dedicati visite guidate, percorsi tematici, laboratori, incontri e attività didattiche, per promuovere la sensibilizzazione, l’educazione e la conoscenza del paesaggio, contribuendo a favorire un rapporto sempre più consapevole tra comunità e territorio.

Le iniziative organizzate dai Musei e siti della rete in collaborazione con Enti e Associazioni del territorio, prenderanno il via già domenica 12 marzo, per concentrarsi nella giornata di martedì 14.

Tutti gli eventi in programma sono promossi sul sito istituzionale della Direzione regionale Musei Campania (museicampania.cultura.gov.it) e nella sezione dedicata alla Giornata del Paesaggio del sito web del MiC (cultura.gov.it/evento/giornatanazionaledelpaesaggio2023).

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE A NAPOLI:

Certosa e Museo di San Martino

IMAGO VESEVI | Memorie del Paesaggio dai monaci certosini ad oggi

Domenica 12 marzo 2023, ore 11.00

In anteprima per la Giornata nazionale del Paesaggio, domenica 12 marzo 2023 alle ore 11.00, la Certosa e Museo di San Martino presenta “IMAGO VESEVI - Memorie del Paesaggio dai monaci certosini ad oggi”, una suggestiva narrazione sul tema del Vesuvio, iconico protagonista del Paesaggio napoletano. Il percorso illustrato, a cura del Servizio Educativo del Museo, si intreccia con gli interventi recitati del performer Mauro Maurizio Palumbo, e racconta - attraverso gli occhi di illustri testimoni e interpreti – l’evoluzione iconografica e l’impatto sulla cultura popolare del vulcano nel corso dei secoli. Dal manoscritto del monaco certosino Dom Severo Tarfaglione, cronista, assieme al pittore Domenico Gargiulo - detto Micco Spadaro, dell’eruzione del 1631, passando per le visioni ottocentesche delle gouaches di Edoardo Dalbono, per terminare con le contemporanee riflessioni di Ferruccio Orioli, artista veneziano e napoletano di adozione, che presenterà personalmente la sua mostra “De Vesevi Rebus”. Allestita nel Quartino del Vicario, uno dei punti più panoramici del complesso certosino in stretto dialogo visivo e geografico con la scenografica veduta del Vesuvio, la mostra racconta le varie forme assunte dal sistema Monte Somma – Vesuvio osservato da diversi punti di vista e in differenti ore del giorno e stagioni dell’anno. Se il vulcano è la parte visibile, l’autore “vede” anche oggetti che sono stati e saranno nascosti dallo stesso Vesuvio: reperti pompeiani, gessi e pavimenti, e reperti futuri che verranno ritrovati dopo la prossima eruzione. Alle visite sarà ammesso un gruppo di massimo 40 persone, fino a esaurimento posti, con appuntamento nella sezione Immagini e Memorie della Città. La partecipazione è compresa nel biglietto di ingresso al Museo.

Info: +39 081 2294503 | drm-cam.sanmartino@cultura.gov.it

Museo Duca di Martina - Villa Floridiana “RaccontiAMO la Floridiana”

Martedì 14 marzo 2023, ore 9.00-13.00

La Direzione regionale Musei Campania, in collaborazione con l’associazione Amici della Floridiana e con il coinvolgimento delle scuole del territorio, in occasione della Giornata nazionale del Paesaggio 2023 propone un evento di valorizzazione della Villa Floridiana, inaugurando l’apertura definitiva del parco monumentale anche il martedì, fino ad oggi giornata di riposo settimanale associata alla chiusura del Museo Duca di Martina.

In tale occasione, saranno realizzati percorsi di visita guidata, a cura degli studenti del Liceo Statale “Leon Battista Alberti” di Napoli, e presidi per la tutela della Villa, a cura degli studenti del corso di laurea di “Scienze dei beni culturali” del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.

Inoltre, presso il tempietto ionico, l'artista Andrea Fogli, le cui opere saranno esposte presso il Museo Duca di Martina in una mostra che verrà inaugurata il 18 marzo, condurrà insieme con gli studenti il laboratorio “Erbario Planetario”, utilizzando foglie, fiori e polvere di pastello, per creare impronte degli elementi vegetali: forme all'apparenza astratte, ma in realtà corrispondenti ciascuna a specifiche piante della Floridiana. L’evento, gratuito e aperto a tutti, avrà come ospiti circa 200 studenti di scuole secondarie di primo e secondo grado napoletane. L’obiettivo del laboratorio, che anticipa la mostra “Diario delle 365 Figure (16.10.19 – 30.7.22)”, è quello di offrire un racconto e un vissuto dei luoghi rinnovato: una villa aperta, sicura, raccontata e fonte di ispirazione anche per artisti, la Villa che vogliamo e che stiamo pian piano realizzando. L’evento ha ricevuto il patrocinio morale della Regione Campania, del Comune di Napoli e della Città Metropolitana di Napoli e si svolge con il sostegno del Centro Diagnostico Basile e della Farmacia Florio di Napoli. Partecipazione gratuita.

Info: +39 081 5788418 | drm-cam.martina@cultura.gov.it