Giornata del Paesaggio, le iniziative della Direzione regionale Musei Campania

Il 14 marzo torna la Giornata Nazionale del Paesaggio, nata sei anni fa per promuovere la cultura del paesaggio e sensibilizzare i cittadini attraverso attività promosse dal Ministero della Cultura sull’intero territorio nazionale, che quest’anno finalmente torna con iniziative in presenza, compatibili con le disposizioni vigenti anti Covid-19.

La Giornata nazionale del Paesaggio, fin dalla sua prima edizione, coincide con l’impegno della Direzione regionale Musei Campania per la salvaguardia del paesaggio storico e la sostenibilità ambientale, attraverso azioni e iniziative che intendono rafforzare il paesaggio quale valore identitario del Paese da trasmettere alle giovani generazioni per un uso consapevole del territorio e uno sviluppo sostenibile.

Al tema, quest’anno ancora più attuale per le sfide legate alla transizione ecologica e allo sviluppo di stili di vita ecosostenibili, obiettivi compresi nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile dell’ONU, saranno dedicate visite guidate, convegni, attività didattiche, mostre e laboratori creativi, per promuovere la sensibilizzazione, l’educazione e la conoscenza del paesaggio campano, contribuendo a favorire un rapporto sempre più consapevole tra comunità e territorio.

Le iniziative, organizzate dai Musei e siti della rete in collaborazione con associazioni ed enti del territorio, prenderanno il via già a partire da questo fine settimana, nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 marzo, per concentrarsi nella giornata di lunedì 14, e proseguire fino alla fine del mese.

Tutti gli eventi in programma sono disponibili sul sito istituzionale della Direzione regionale Musei Campania (www.musei.campania.beniculturali.it) e nella sezione dedicata alla Giornata del Paesaggio del sito web del MiC (www.cultura.gov).

Programma delle iniziative a Napoli:

Museo Duca di Martina – Villa Floridiana | sabato 12 marzo 2022, ore 11.00 | Il paesaggio e i suoi colori

Sabato 12 marzo alle 11.00, in vista della Giornata nazionale del Paesaggio, il Museo Duca di Martina in collaborazione con l'Associazione degli Amici della Floridiana propone una visita guidata insolita nel paesaggio della Villa Floridiana. Dall’ingresso del parco in Via Cimarosa, Alberto Ritieni, docente di Chimica degli alimenti del Dipartimento di Farmacia dell'Università Federico II di Napoli, condurrà i partecipanti in una passeggiata alla scoperta del paesaggio e dei suoi colori, svelandone i messaggi e raccontando di come ci influenzano anche nell'alimentazione. Si è sempre detto che si mangia prima con gli occhi e poi con il gusto e il nostro stile di alimentazione, la celebre “dieta mediterranea”, trova il suo successo anche nei colori che i vegetali di questa parte fortunata del globo mostrano. La stessa visione di un panorama simile ad una tavolozza fa apprezzare meglio alcuni piatti perchè il senso della vista ci indirizza su alimenti benefici per la salute. Verde, giallo, rosso, arancione, sono infatti tutti segnali che le piante ci danno per farsi notare e apprezzare.

Info: Via Cimarosa, 77 – Napoli | + 39 0815788418 |drm-cam.martina@beniculturali.it

Certosa e Museo di San Martino | domenica 13 marzo 2022, ore 10.30 | Oggi ritrovo il mio paesaggio

Domenica 13 marzo 2022 alle ore 10.30 torna alla Certosa e Museo di San Martino MUSAMA’ FOR FAMILY – il Museo di San Martino a misura di famiglia. In questo appuntamento, in prossimità della Giornata nazionale del Paesaggio, che invita i luoghi della cultura a sviluppare iniziative e attività di sensibilizzazione, educazione e conoscenza sul tema del paesaggio, il Museo di San Martino sarà per i piccoli partecipanti e le loro famiglie una ‘lanterna magica’, con la sua posizione privilegiata per sollecitare lo sguardo e cogliere il paesaggio, e custode, al tempo stesso, di opere che hanno celebrato il bel paesaggio. Grazie alla collaborazione del Servizio Educativo con l’Associazione Archipicchia – Architettura per bambini, a un percorso itinerante alla scoperta degli angoli ed ambienti del complesso monumentale che maggiormente ispirano il dialogo fra il paesaggio reale e quello rappresentato, seguirà il laboratorio “Oggi ritrovo il mio paesaggio”. Attività riservata a un massimo di 20 bambini dai 6 agli 11 anni, prenotazione obbligatoria (accoglienza.sanmartino@beniculturali.it). La partecipazione al laboratorio è gratuita, compresa nell’ingresso al museo (gli accompagnatori dei bambini partecipanti al laboratorio entrano in due con un biglietto).

Info: Largo San Martino, 5 - Napoli | +39 081 2294510-524-538|

drm-cam.sanmartino@beniculturali.it