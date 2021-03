Giornata Nazionale contro i Disturbi dell'alimentazione: convegno online

Giornata Nazionale contro i Disturbi dell'alimentazione, lunedì il convegno online. L'iniziativa è organizzata dalla Proloco di Mugnano con il patrocinio del Comune ed inizierà alle ore 19.

L'evento, a causa della pandemia, potrà essere seguito online sulla pagina Facebook dell'associazione. Durante la diretta si discuterà dei diversi disturbi alimentari (anoressia, bulimia e così via), insieme alla dottoressa D'Agostino e all'assessore alle Politiche Sanitarie Carmine Cirullo. "L'obiettivo è avvicinare le persone a questa tematica, spesso sottovalutata e che coinvolge un gran numero di giovani e non solo - spiega il presidente della Proloco Ciro Clemente - È importante prendersi cura in modo consapevole del proprio corpo". Sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco Luigi Sarnataro: "Una bella iniziativa che da un lato vuole sensibilizzare le persone, dando loro informazioni sui disturbi alimentari, e dall'altro serve anche a tenere compagnia ai cittadini costretti purtroppo a casa. In questo anno difficile, che ci ha visto e ci vede ancora costretti per lo più a casa, sono in aumento i disturbi alimentari o comunque una alimentazione poco corretta. È importante invece cercare di mantenere una nutrizione quanto più sana possibile ".