Se solo il mio cuore fosse pietra: presentazione in Feltrinelli per la Giornata della Memoria

Giovedì 27 gennaio alle ore 18:30, uno speciale incontro in Feltrinelli per la Giornata della Memoria.

Titti Marrone presenta il suo nuovo libro Se solo il mio cuore fosse pietra, in uscita il 20 gennaio per Feltrinelli Editore. L'incredibile storia vera del cottage di Lingfield, dove Anna Freud e Alice Goldberger lottano per restituire un'infanzia a venticinque bambini ebrei sopravvissuti ai lager, agli orfanotrofi e ai nascondigli.

L'autrice dialoga con Valeria Parrella. Con una testimonianza di Mario De Simone.

L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili, ma sarà necessario esibire il Green Pass rafforzato e indossare mascherina Ffp2.