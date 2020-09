Giornata Internazionale del Caffè: Open Day al Gambrinus tra Cultura e Sostenibilità

A Napoli cultura, dimostrazioni pratiche e approfondimenti per la Giornata Internazionale del Caffè. L’appuntamento per appassionati, addetti ai lavori e curiosi è nel salone del “Gran Caffè Gambrinus” che giovedì 1 ottobre dalle ore 15 alle ore 20 sarà completamente rimodulato per

l’occasione e ospiterà tutto ciò che ruota attorno alla conoscenza della bevanda.

Nel rispetto delle misure anti-Covid (con ingresso a scaglioni, con mascherina e misurazione della temperatura) sarà possibile visitare le diverse postazioni e scoprire la storia del caffè dal chicco verde al prodotto finale che siamo abituati a bere. Prevista la partecipazione anche di una delegazione Sca Italy, Speciality Coffee Association.



Focus sulle piantagioni con foto e approfondimenti, sulla sostenibilità ambientale e sulle fasi della tostatura e estrazione. Non manca la formazione e uno spazio dedicato alla candidatura della cultura del caffè napoletano come bene immateriale dell’Unesco (il cui dossier è stato già trasmesso dalla Regione Campania all’apposita commissione nazionale) e al caffè sospeso.



Sempre giovedì 1 ottobre per il lancio del nuovo sito www.grancaffegambrinus.shop chiunque lascerà la propria mail per l’iscrizione alla newsletter parteciperà ad un’estrazione: a fine evento saranno sorteggiati, infatti, due numeri che vinceranno rispettivamente o una pastiera da 1 kg, oppure un set composto da 2 tazzine Gambrinus stile liberty con una latta di caffè miscela Gambrinus da 250 grammi.



E intanto durante la giornata - solo però dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20 - per ogni firma lasciata a supporto della candidatura Unesco, il Gambrinus donerà un caffè sospeso a chi non può permetterselo. L’iniziativa mattutina vedrà impegnato il consigliere regionale Francesco Borrelli, presidente dell’Osservatorio per il patrimonio culturale immateriale della Campania.



L'Ingresso gratuito è gratuito.

FOTO: Caffè del Gambrinus