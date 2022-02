Visite guidate gratuite alla scoperta della Campania per la Giornata della guida 2022

Il 21 febbraio si celebra la giornata internazionale della guida turistica, istituita nel 1990 dalla World Federation Tourist Guide Associations, che è promossa in Italia dalla ANGT (Associazione Nazionale Guide Turistiche) e coinvolge decine di associazioni di guide turistiche abilitate di tutte le regioni italiane. In Campania le iniziative sono coordinate dall' “Associazione guide turistiche Campania”, con il patrocinio morale del Comune di Napoli e della Regione Campania.

La Giornata si celebra il 21 febbraio ma le visite guidate gratuite per questa edizione 2022 ci saranno il 19 - 20 e 21 febbraio e il 5 e il 6 marzo.

Le visite guidate gratuite sono pubblicizzate sui social sulla pagina Facebook Giornata della Guida Turistica in Campania e su Instagram giornatadellaguidaincampania mentre gli eventi su tutto il territorio nazionale si possono trovare su www.giornatadellaguidaturistica.it e negli album fotografici della pagina Facebook “Giornata Internazionale della Guida Turistica”.

L’iniziativa ha l’intento di rafforzare il ruolo della guida turistica abilitata, mostrando a cittadini e turisti luoghi preziosi ma meno conosciuti, in molti casi con l’apertura di siti normalmente non aperti al pubblico. C’è poi il tema della consapevolezza del territorio, invitando i residenti alla scoperta di ciò che di interessante racchiude la propria città; abituarsi a visitare il territorio dove si abita, quasi come se si fosse turisti a casa propria, accresce la propensione al rispetto per il patrimonio, il desiderio di contribuire alla sua conservazione e l’abitudine a investire tempo libero nella scoperta dei siti artistici e culturali meno conosciuti. Non ultimo c’è anche il tema della legalità e del rispetto del lavoro, con l’intento di sollecitare i cittadini/consumatori a diffidare da chi conduce visite guidate abusivamente. Chi offre visite guidate senza avere alcuna qualifica commette un abuso che può essere sanzionato e non offre, soprattutto, gli stessi standard di sicurezza e formazione al visitatore.

Fondamentale, durante questa giornata, è presentare al grande pubblico la figura professionale della guida turistica abilitata, evidenziando il suo ruolo di “ambasciatore” del territorio in cui opera, essendo questa, spesso, una delle poche persone con cui il turista si trova a dialogare.

La guida turistica trasmette l’essenza di un luogo al visitatore, a prescindere dalla sua provenienza, età e formazione. La sua formazione, che continua costantemente anche dopo l’esame di abilitazione, è necessariamente multidisciplinare, per poter narrare non solo la storia e i monumenti di un luogo, ma anche le sue tradizioni e tutti gli aspetti della cultura immateriale.

In un momento in cui il mercato predilige, come spesso si legge, locals (persone del luogo che dovrebbero veicolare l’esperienza vera di una località e del suo vissuto), le guide turistiche che si occupano delle visite per la “Giornata Internazionale della Guida turistica” sono orgogliosamente locali e specializzate sul loro territorio. Offrono gratuitamente le loro competenze professionali al pubblico, promovendo un tipo di volontariato autentico, in contrapposizione con la tendenza, purtroppo molto diffusa, di sostituire le prestazioni (giustamente pagate) dei professionisti culturali con il volontariato o con l’attività poco remunerata di soggetti non abilitati e, per lo più, in cerca di un lavoro “vero”.

Quest’anno le guide abilitate dell’Associazione Guide Turistiche Campania raccoglieranno fondi da destinarsi alla Cooperativa "Il Camper" per contrastare il disagio sociale di chi spesso si ritrova fuori dal sistema sanitario nazionale e ha bisogno di ogni bene di prima necessità oltre a un ricovero per dormire. Ai visitatori che parteciperanno, previa prenotazione obbligatoria, ai tour, verrà chiesto un contributo volontario da destinare lle iniziative solidali de “Il Camper” cooperativa che da più di 20 anni è impegnata nell’accoglienza e nella tutela di persone in forte emarginazione sociale, offrendo servizi socioassistenziali di natura clinica, sociale e psicologica.

PROGRAMMA DELLE VISITE GUIDATE A NAPOLI E PROVINCIA:

Le visite guidate sono gratuite con prenotazione obbligatoria

Eventuali biglietti d’ingresso sono a carico dei partecipanti

NAPOLI

Centro storico

“Storie di Amore e di odio sulle orme di Boccaccio e Casanova”

Alla scoperta delle avventure napoletane di due personaggi d’eccezione, Giovanni Boccaccio e Giacomo Casanova, tra storie d’amore e di odio nascoste tra chiese e palazzi della città.

Sabato 19 febbraio ore 16

Appuntamento: piazza del Gesù nuovo presso postazione guide turistiche

Info e prenotazioni: 3283623403, info@ludoviguida.com www.ludoviguida.com.

Domenica 6 marzo ore 9.30

Appuntamento: Cattedrale di Napoli

Passeggiando per il centro antico di Napoli

Info e prenotazioni:

Wanda Selis

+39 339 3935863

wandaselistour.com

“Rosso di sera attraverso la città sotto le stelle”

Un’emozionante visita guidata nel cuore di Napoli per scoprire misteri e tradizioni della città alla luce della luna e delle stelle.

Sabato 5 marzo ore 19

Appuntamento: piazza Pietrasanta

Info e prenotazioni: 3283623403, info@ludoviguida.com, www.ludoviguida.com.

Piazza Mercato: fatti, misfatti e monumenti:

Visita guidata a Piazza Mercato e alle chiese del Carmine Maggiore e di Sant’Eligio al Mercato. Tracceremo insieme un’avvincente ricostruzione storica e iconografica della Piazza: dalla rivolta di Masaniello all’esecuzione di Luisa Sanfelice. Visiteremo la chiesa di Sant’Eligio, primo gioiello dell’architettura angioina e la chiesa del Carmine, capolavoro architettonico e luogo di devozione alla Madonna Bruna

Sabato 19 febbraio ore 10:15

Appuntamento: piazza Mercato

Info e prenotazioni: 3882503897 – morgera.maria@gmail.com

Le donne di Palazzo Zevallos. Eroine, martiri, modelle e pittrici.

Visita tematica dedicata alle donne di Palazzo Zevallos. Dalle eroine del Vecchio Testamento, come Giuditta e Dalila, alle martiri del Cristianesimo, come Orsola. E poi zingarelle e modelle, muse ispiratrici dei grandi pittori dell’Ottocento napoletano. Un affascinante viaggio al centro della bellezza e delle vite tormentate di artisti come Caravaggio, Vincenzo Gemito e soprattutto Artemisia Gentileschi.

Domenica 20 febbraio ore 12

Appuntamento: Palazzo Zevallos

Info e prenotazioni: 3882503897 – morgera.maria@gmail.com

Napoli Immersive Tour

Visita del centro storico di Napoli con la Chiesa del Gesù e Santa Chiara e della Napoli del sottosuolo del Lapis Museum con l’ausilio di visori AR ed installazioni video con particolare riferimento al periodo della grande guerra

Domenica 20 febbraio ore 9 e ore 10

Appuntamento: piazza del Gesù Nuovo presso Postazione Guide Turistiche

Info e prenotazioni: 3493897995

Il Lungomare che … non c’era

Passeggiata da Piazza del Plebiscito a Mergellina tra storie ed aneddoti, perché Napoli non finisce mai di stupirti

Sabato 19 febbraio ore 10

Appuntamento: Ingresso Palazzo Reale

Info e prenotazioni: evy.confessore@gmail.com

Museo di Capodimonte

Domenica 20 febbraio ore 10

Appuntamento ingresso Museo

Info e prenotazioni: evy.confessore@gmail.com

CAMPI FLEGREI

Pozzuoli: dal Rione Terra alla Darsena.

Passeggiata nel borgo del Rione Terra e visita alla nuova mostra “Terra” nel Palazzo De Fraja sulle nuove scoperte a Cuma

Sabato 19 febbraio ore 10

Appuntamento: Piazzale dei Nobili, Rione Terra, Pozzuoli

Info e prenotazioni: 3791409008

Trekking urbano – “Monte di Procida: i borghi e la Chiesa madre”

La passeggiata ci condurrà nel quartiere che diede origine al primo nucleo abitativo di Terraferma, con la chiesta dell’Assunta costruita nel 1644. Troveremo lungo il percorso i murales degli artisti Antonio Art e Luis Gomez de Teran in un percorso di circa due km che ci riporterà al punto di partenza.

Domenica 6 marzo ore 10

Appuntamento: in località Cercone (presso il parcheggio) a Monte di Procida

Info e prenotazioni: 3791409008

CASTELLAMMARE DI STABIA

Villa San Marco, una passeggiata nell'ozio

Un percorso in una delle ville romane d'otium più belle, suggestive e immersive del vesuviano. Una visita per valorizzare la bellezza di un sito ancora poco noto ma che con la sua vista, i suoi 6000 mq, le sue viste e i suoi ambienti racconta bene la vita e il senso che la parola otium potrebbe assumere.

Sabato 19 febbraio ore 15

Appuntamento: ingresso sito romano villa S. Marco passeggiata archeologica n. 1

Info e prenotazioni: 3382622862