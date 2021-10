Prevenzione sanitaria gratuita al MAV per la Giornata delle Famiglie al Museo

Per la giornata nazionale “Famiglie al Museo”, domenica 10 ottobre dalle ore 9,30 fino alle 13, il MAV, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, promuove presso gli spazi museali una serie di prestazioni sanitarie. Un servizio utile per la salute dei visitatori. L’iniziativa è organizzata in sinergia con il Corpo Militare dell’Ordine di Malta, con la sua componente volontaria del territorio.

“Il MAV ancora una volta si apre alla città e agli abitanti dell’area vesuviana. – ha affermato con soddisfazione Luigi Vicinanza, Presidente del MAV di Ercolano – Una domenica per godersi il museo insieme alla propria famiglia e per godere di un’assistenza medica straordinaria e gratuita. Sì, perché la cultura cura. Sia la mente che il corpo. Un ringraziamento speciale all’Ordine di Malta Italia, ai medici, agli operatori sanitari, ai volontari senza il cui impegno non sarebbe possibile lo svolgimento della giornata di domenica prossima. Grazie al Comune di Ercolano per la consueta collaborazione”.

Nello specifico il personale sanitario, in forza all’Unità Territoriale “Campania”, renderà a titolo gratuito i seguenti servizi: visite specialistiche audiologiche, esame obiettivo Orl, valutazione audiometrica tonale liminare, controllo della glicemia, saturazione, pressione ed infine le manovre di disostruzione.

Visto il contesto museale dell’evento, l’occasione sarà altresì propizia per i visitatori per conoscere la storia del Corpo Militare visitando uno stand nel quale saranno esposti alcuni cimeli provenienti dal Museo Storico del Comando di Roma.

Il Corpo Militare dell’Ordine di Malta Italia è un Corpo Speciale Ausiliario dell’Esercito Italiano, nato nel 1877. Supporta con personale volontario, appositamente richiamato in servizio, gli assetti sanitari della Forza Armata, e, al contempo, quale organizzazione appartenente alla grande famiglia dell’Ordine di Malta, svolge numerose attività di impegno socio-assistenziale e di carattere umanitario.

Una collaborazione specifica sul territorio che arricchisce, nel solco della grande cultura della nostra Regione, quella che è la mission del MAV, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano che, a poche centinaia di metri dagli scavi archeologici dell’antica Herculaneum, rappresenta un centro di cultura e di tecnologia applicata ai Beni Culturali e alla comunicazione tra i più all’avanguardia in Italia, grazie alla magia tecnologica dell’ultima versione MAV 5.0 – Virtual multiReality, la più avanzata di sempre che, da ottobre 2019, ha rivoluzionato radicalmente il modo di vivere l’esperienza conoscitiva del viaggio virtuale nella vita e nello splendore delle principali aree archeologiche di Pompei, Ercolano, Baia, Stabia e Capri, per meglio comprenderne il passato e la bellezza in un viaggio propedeutico alla visita ai siti archeologici en plein air del territorio vesuviano.

Si ricorda che, secondo le disposizioni di legge, l’ingresso al Museo sarà consentito solo a coloro che saranno muniti di Green Pass e ai minori di anni 12.

La fruizione del museo MAV, grazie sempre all’iniziativa “Il MAV in esclusiva per te”, tramite prenotazione dedicata, potrà sempre avvenire in esclusiva per gruppi organizzati di massimo 20 persone, ad un costo d’ingresso speciale, non solo nelle giornate di apertura del mercoledì, del giovedì, del venerdì, del sabato e della domenica, ma anche nelle giornate di chiusura del lunedì e del martedì, con la sola raccomandazione di scaglionare le visite ogni ora.

L’area aperta al pubblico sarà il percorso museale e la sala per la visione del film in 3D sull’eruzione del Vesuvio.

Prosegue poi, con successo, l’iniziativa destinata ai giovani e ai visitatori più affezionati, “IL MAV TUTTO L’ANNO” che, attraverso l’acquisto della MAVCARD, consentirà di visitare il Museo e le mostre temporanee ogni volta che lo si desidera ad un costo dedicato per un anno dal momento dell’acquisto:

MAVCARD under 25 Euro 10.00

MAVCARD over 25.00 Euro 12.00

MAVCARD Family Euro 10.00 (minimo 2 card)

Giorni e orari di apertura del MAV:

Il Museo sarà aperto, secondo le disposizioni, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 17.00 (ultimo ingresso).

Obbligo per tutti di Green Pass, esclusi i minori di anni 12, come da disposizioni di legge

È obbligatorio effettuare la prenotazione e acquistare il biglietto on line a questo link: https://www.museomav.it/prodotto/ticket-mav/

Costo del biglietto d’ingresso Euro 10.00 adulto

Costo del biglietto d’ingresso Euro 8.00 under 18

Ingresso gratuito bambini fino ai 6 anni d’età

Per tutte le informazioni sul piano di accesso al museo si può consultare la pagina al link: https://www.museomav.it/piano-di-accesso/

Tutte le informazioni per la visita si trovano a questo link: https://www.museomav.it/visita/