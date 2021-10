Giornata Europea delle Lingue all'Archivio di Stato di Napoli

Sabato 2 ottobre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso la Sala Filangieri dell'Archivio di Stato di Napoli, proseguiranno gli eventi previsti in tutta Europa per la "Giornata Europea delle Lingue" (26 settembre) promossa dal Consiglio d'Europa di Strasburgo, che rappresenta 47 Stati membri.

L'evento, organizzato dall'Associazione I Lazzari e da I Sedili di Napoli Onlus, è libero, ma con obbligo del green pass e fino a esaurimento posti.

Programma:

- saluti istituzionali, Prof.ssa Candida Carrino, direttrice dell'Archivio di Stato di Napoli;

- introduzione di Giuseppe Serroni, presidente de I Sedili di Napoli Onlus;

- conferenza a cura di Davide Brandi, presidente Associazione I Lazzari, intitolata: 'O nnapulitano cu ll'ati llengue;

- mini show con Davide Brandi e Angelantonio Aversana intitolato: Nu napulitano 'ngrisato (un napoletano inglesizzato);

- interventi artistici recitativi (Viviani, Ferdinando Russo, ecc..) di Angelantonio Aversana;

- interventi musicali di tradizione napoletana di Francesca Curti Giardina e Dario Carandente (il posteggiatore chic);

- visita alla chiesa di Santa Maria Stella Maris (in piazzetta del Grande Archivio), a cura di Giuseppe Serroni.



Per informazioni contattare l'Associazione I Lazzari al numero: 331 89 23 006, o per e-mail: associazionelazzari@gmail.com

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...