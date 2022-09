Giornata Internazionale del Caffè: tanti eventi per sostenere la candidatura UNESCO dell'Espresso Italiano

Sabato 1° ottobre, la Rete delle Comunità del Rito del Caffè espresso promuove una serie di iniziative congiunte che si svolgeranno da nord a sud. A Napoli, in programma eventi al Gambrinus, al Palazzo Reale e alla Mostra d'Oltremare. Inoltre in diversi bar ed esercizi della città sarà possibile firmare per sostenere la candidatura