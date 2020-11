Gioco con delitto on-line: speciale appuntamento per ragazzi

Sabato 21 Novembre ore 19.00 il Vic' Street propone il Gioco con delitto online per ragazzi,

info 3387981020



Partecipa alle indagini indovina assassino, movente e arme del delitto attraverso la rappresentazione interattiva teatralizzata

Possono partecipare al gioco ragazzi dall'età di 12 anni.

Per iscriversi al gioco e partecipare occorre sempre la presenza di un membro della famiglia



Gioco con Delitto Addams family Story

Trama

A casa Adams è in arrivo Melina la perfida cugina dei paesi baltici nessuno è contento nessuno vuole dividere la casa con lei perché Melina e una ragazzina dalla parlantina inesauribile e soprattutto perché e convinta che gli Adams nascondono qualcosa ...e qualcosa al suo arrivo accade davvero, il piccolo Stefano scompare chi ha rapito stefano?

partono le indagini tra incomprensioni e battute buffe



Costo ticket € 8,00