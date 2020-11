"Nelle terre dell'Andalusia": da Napoli lo speciale Gioco con delitto online

"Nelle terre dell'Andalusia": dal Vic' Street di Napoli lo speciale Gioco con delitto online

Martedì 24 Novembre 21.00



PARTECIPA ALLA 1° RAPPRESENTAZIONE CON DELITTO ON- LINE

PER TRASCORRERE UN PO DI TEMPO TRA DIVERTIMENTO MISTERO E ARTE!

ESCLUSIVAMENTE DAL PC DI CASA VOSTRA!

CHIEDI INFORMAZIONI AL 3387981020



Il gioco spettacolo si svolge tutto on line

Partecipare è semplice

1. Manda un messaggio su WhatsApp al 3387981020

2. Lascia nome numero e contatto Facebook

3. Il gioco con Delitto on line si terrà

Martedì 27 Ottobre ore 21.00

4. Segui la storia dei vari personaggi

5. Scopri l'assassino

6. Vinci una cena spettacolo con Delitto al VIC'STREET per gennaio 2021



*COME PARTECIPARE ?

puoi giocare da pc o da telefonino

PC inserisci il link che ti sarà inviato su WhatsApp per collegarti da computer

CELLULARE clicca sul link te ti sarà inviato su WhatsApp ( da cellulare ricordati di scaricare l'App Jitsi Meet)

ti sarà inviato

*IL GIOCO

-preparati il nome della squadra

-il foglio delle indagini

-e se vuoi vestiti a tema ( con il tema del delitto in corso)

segui le indagini

su WhatsApp

su Facebook

durate la serata

SCOPRI

Assassino

Movente

Arma del Delitto

vinci il PREMIO

Partecipazione costo € 8,00

Numero limitato di partecipanti Max 10 gruppi da poter gestire

on-line

per dettagli e chiarimenti 3387981020

Trama:

Benvenuti nel 1 gioco spettacolo con Delitto On- line

Come partecipare ?

1.scegli il nome della tua squadra

2. Vestiti a tema con il Delitto che sarà rappresentato ( verrà comunicato sabato)

3. Crea un cartello con la scritta della tua squadra da tenere poggiato sul tavolo durante il gioco

4. Ti sarà inviato in un secondo messaggio il modello della carta delle indagini ( se non ti è possibile stamparlo puoi scrivere su un foglio a penna le informazioni più importanti)

*Cosa scrivere sulla carta indagini?*

Nome squadra

Personaggio

1 sospettato

2 sospettato

3 sospettato

4 sospettato

5 sospettato

Indizi prima dello spettacolo

1 indizio

2 indizio

3 indizio

Indizi durante lo spettacolo

1 indizio

2 indizio

3 indizio

Risoluzione del caso:

Assassino

Movente

Arma del Delitto

Complice (se c' è)