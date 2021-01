Giovedì 21 Gennaio ore 20:30 appuntamento con "Cimitero Indiano", lo speciale gioco con delitto online del Vic' Street di Napoli.



Info e prenotazione anticipata al 3387981020

info ticket online

www.tok-tok-merkante.it

Partecipazione costo € 8,99

Numero limitato di partecipanti Max 10/15 gruppi da poter gestire on-line



Trama:

"Tutto inizia in un antica Taverna la notte di Halloween del 2017 un Roberto un uomo sulla settantina viene ritrovato morto

Il corpo giace seduto ad un tavolo riverso nel suo stesso sangue... oppure no?

A ritrovare il cadavere è il fratello gemello Luca appena rientrato da un viaggio sacro.

Insieme a Luca la mattina del ritrovamento vi erano Sabrina e Sandra

Sabrina era la nipote di Luca e Roberto

Mentre Sandra era la responsabile di pratiche immobiliari già era stata contattata giorni precedenti da Roberto (la vittima) perché pare che l'uomo volesse cedere l'attività era un po di tempo che si presentasse spesso nervoso e deciso a lasciare subito quel posto da quando in uno scavo per dei lavori di ristrutturazione aveva ritrovato sotto la sua struttura un vecchio e segreto CIMITERO....