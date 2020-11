Questi Fantasmi, Gioco con Delitto online omaggio alla commedia di De Filippo

Sabato 26 Dicembre ore 19:00 Giococon delitto Online QUESTI FANTASMI un omaggio alla commedia di Eduardo de Filippo proposta dai nostri attori

Prenota il tuo posto in prima fili acquistando il ticket sul nostro sito www.tok-tok-merkante.it

costo € 9,00 per partecipante info 3387981020 oppure 081662423

TRAMA:

Napoli la città dove tutto è possibile, durate le feste natalizie quattro persone

Marisa la non vedente

Dora stilista

Francesco il cantante Neo Melodico

Alessia foto reporter

senza alcun vincolo di parentela ricevono tra i vari biglietti di auguri un messaggio misterioso, pare che i quattro hanno ereditato un palazzo nel cuore di Napoli detto "IL PALAZZO DEGLI SPIRITI".

Giusti sul posto i quattro trovano nel salone dell'appartamento sull'attico in via arti n° 1 il corpo senza vita dell'avvocato Giulio che aveva convocati sul tavolo devono portate al termine una tombola

ed in più scoprono che sono stati rinchiusi nell'appartamento!

non resta che per scoprire chi ha ucciso Giulio cosa sapeva l'avvocato che non doveva essere rivelato ?e perché sono intrappolati sull'attico in via Arti n°1