"Il gioco e l'apprendimento" nel weekend a Città della Scienza

La connessione tra ‘gioco’ e ‘apprendimento’ è al centro del nuovo weekend di Città della Scienza. Dai giochi della tradizione a quelli più innovativi: i comunicatori scientifici de “Le Nuvole” accompagneranno i visitatori, grandi e piccoli, nella scoperta degli straordinari meccanismi ‘scientifici’ che regolano le dinamiche e il funzionamento dei giochi.

Il Museo ospita, tra l’altro, per questo appuntamento, “Nipote in affitto”, il servizio di Senex, che mette in contatto ragazzi della nuova generazione con senior non nativi digitali, per aiutarli ad usare dispositivi tecnologici, computer e smartphone. Per l’occasione il “Nipote in affitto” sarà disponibile anche per favorire l’interazione di un pubblico senior con le istallazioni interattive di Corporea.

Domenica, infine, Città della Scienza aderisce alla Biotech Week, manifestazione internazionale tesa a rimarcare il ruolo fondamentale che le biotecnologie svolgono nei campi della salute, dell’agrifood, delle energie rinnovabili e per la salvaguardia dell’ambiente.

Oltre agli spettacoli al Planetario non mancheranno le visite guidate a Corporea, alla Mostra Insetti e alle mostre temporanee “L’arte nell’epoca della sostenibilità ambientale” e "Respiro - Aritmia di un territorio" progetto espositivo dedicato all’area dell’ex Italsider di Bagnoli.

Per maggiori info: https://www.cittadellascienza.it/