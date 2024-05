Una domenica tra giochi e sorrisi all’Orto Botanico di Portici

Domenica 19 maggio 2024

Siete pronti per un’avventura indimenticabile con tutta la famiglia?

Preparatevi a immergervi in una mattinata straordinaria all’Orto Botanico di Portici, dove la natura diventa il palcoscenico per un’esperienza coinvolgente e divertente per grandi e piccini!

Cosa Aspettarvi:



Giochi: Mettiti alla prova con i tuoi giochi preferiti, adattati per adulti e bambini, per una competizione spensierata e divertente.



Attività Creative: Lasciati ispirare da attività che stimolano la fantasia di tutti, permettendo alla tua creatività di fluire liberamente.



Sfide di Squadra: Affronta divertenti prove che metteranno alla prova la tua capacità di collaborazione e il tuo spirito di squadra, creando legami indimenticabili con i tuoi cari.



Data: domenica 19 maggio

Orario di Inizio: 10:15

Punto di Incontro: Ingresso Reggia di Portici

Contributo: adulti 7,00€ – bambini 4-11 anni 10,00€



Il Contributo comprende:

Biglietto d’Ingresso Orto Botanico

Animazione coinvolgente

Gadget Ricordo per rendere questa giornata ancora più memorabile



PRENOTA e PARTECIPA :

Tel o Whatspp: 3663191005

E-mail: partenopexperience@gmail.com



N.B. In fase di prenotazione si prega di specificare: cognome, numero di persone ed un recapito telefonico attivo.

RICORDARE CHE: È importante presentarsi puntuali, si consiglia abbigliamento comodo.