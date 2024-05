Domenica 12 maggio alle ore 21.45 sul palco del

Bourbon Street Napoli

Via Vincenzo Bellini, 53

Live Tones Napoli presenta:



Gio Cristiano

“Mediterranean Quartet”



Gio Cristiano: Chitarra e Voce

Marco Ciardiello: Pianoforte

Emanuele De Luca: Basso elettrico

Angelo Calabrese: Batteria e Percussioni



Il concerto del Mediterranean Quartet di Gio Cristiano rappresentata un ritorno in terra natia per "il chitarrista funk/jazz di matrice hendrixiana (cit La Repubblica).

Gio Cristiano ritorna dopo “Voodoo Miles" (progetto internazionale che vede la partecipazione del vocalist newyorkese Dean Bowman e dell'ospite Daniele Sepe) con un progetto che fonde la melodia partenopea e le sofisticazioni armoniche del jazz contemporaneo con le sonorità del chitarrismo di matrice post-hendrixiana.

Da sempre i progetti del chitarrista partenopeo rifuggono da catalogazioni ed etichette specifiche, ma se si vuole comunque delineare un arco stilistico è possibile immaginare una gamma di colori/emozioni che vanno dal jazz al blues, passando per elementi funk e melodia partenopea.

Il nuovo progetto dal vivo vedrà naturalmente l'esecuzione dei brani del nuovo album "Del Blue (ed altre essenze)".

Nella sua rappresentazione live sara' al contempo un concerto di jazz e musica africano americana - tra gli altri sono previsti in scaletta alcuni evergreen di Charles Mingus, Gershwin, Jimi Hendrix, Marvin Gaye - ed un'immersione nel mediterraneo, con le composizioni originali del chitarrista, songwriter e producer (ddoje parole blues, sirena, piazza miraggio, terra!) e brani tradizionali.

Concerto da ascoltare con occhi chiusi e cuore aperto.



L'ingresso è dalle ore 20,30.Inizio concerto ore 21:45. Posti limitati si prega di prenotare per l’assegnazione del posto.

La prenotazione sarà valida sino alle 21:15.

Il costo del biglietto per ascolto concerto è di € 10.00 acquistabile la sera stessa alla biglietteria meccanizzata predisposta al Bourbon Street o in prevendita GO2

Drink e Food alla carta



338 9941559 - 338 8253756