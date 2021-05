Gigi Finizio, annullati i concerti di giugno all'Arena Flegrea: appuntamento a dicembre al Palapartenope

Annullate le date estive del 3,4 e 5 giugno, ma sono già in programma nuovi concerti il 16 e 17 dicembre 2021 al Palapartenope. I possessori dei biglietti potranno optare per il rimborso monetario o la conversione in voucher

La Fast Forward, organizzatrice delle date di Gigi Finizio previste per il 3, 4, 5 giugno all'Arena Flegrea di Napoli, è costretta suo malgrado ad annunciare l'annullamento dei tre appuntamenti. La cancellazione si è resa indispensabile a causa del protrarsi della situazione pandemica e delle conseguenti limitazioni a 1.000 spettatori relative agli spettacoli dal vivo all'aperto.

Una condizione complessa che ha costretto i gestori dell’Arena Flegrea a dichiarare l'impossibilità di dare luogo alla stagione 2021 della struttura all'interno della Mostra d’Oltremare. Gigi Finizio, che con dispiacere ancora una volta è costretto a comunicare ai suoi fan che non sarà possibile assistere ai suoi concerti così come precedentemente programmati, ha deciso, di comune accordo con la Fast Forward, di riprogrammare le date al chiuso al Palapartenope il 16 e 17 dicembre 2021.

Per i possessori dei biglietti del concerto dello Stadio San Paolo del 5 giugno 2020 e dei concerti dell'Arena Flegrea del 3, 4, 5 giugno 2021 (tutti annullati) sarà possibile, in ossequio alla normativa in materia, 'optare per il rimborso monetario o la conversione in voucher.

Le pratiche di rimborso e di conversione in voucher saranno avviate dal sistema di biglietteria Go2 a partire da sabato 29 maggio 2021 alle ore 12.00. Data in cui saranno pure aperte le vendite per le nuove date del Palapartenope. Per Ticketone, invece, i rimborsi, le conversioni in voucher e le vendite dei biglietti per i nuovi appuntamenti al Palapartenope partiranno lunedì 31 maggio alle ore 12.00.

Biglietti Ticketone:

chi deve ancora chiedere il rimborso o il voucher per i biglietti del concerto allo Stadio San Paolo del 5 giugno 2020 (sia che abbia acquistato online o presso i punti vendita) deve farlo solo ed esclusivamente tramite il seguente link: www.ticketone.it/covid19

chi ha acquistato i biglietti dei concerti dell’Arena Flegrea del 3, 4, 5 giugno 2021 online deve chiedere il rimborso o il vouche tramite il seguente link: www.ticketone.it/covid19

chi ha acquistato i biglietti dei concerti all’Arena Flegrea del 3, 4, 5 giugno 2021 presso i punti vendita deve recarsi presso lo stesso punto vendita e chiedere il rimborso o cambiare il biglietto per una delle due date al Palapartenope.

Biglietti Go2:

chi ha acquistato i biglietti dello Stadio San Paolo del 2020 o dell’Arena Flegrea del 2021 presso i punti vendita deve recarsi presso lo stesso punto vendita nel quale ha effettuato l’acquisto per procedere alla pratica di rimborso o cambio biglietto.

chi ha acquistato invece i biglietti dello Stadio San Paolo del 2020 o dell’Arena Flegrea del 2021 on line su www.boxol.it deve inoltrare il codice d’ordine alla seguente mail: produzione@go2.it e comunicare se vuole il rimborso monetario o vuole il voucher.

Biglietti Etes:

chi ha acquistato i biglietti dell’Arena Flegrea del 2021 presso i punti vendita deve recarsi presso lo stesso punto vendita nel quale ha effettuato l'acquisto per procedere al rimborso.

chi ha acquistato invece i biglietti dell’Arena Flegrea del 2021 on line su www.etes.it deve inoltrare nome, cognome, ricevuta del pagamento e iban dell’acquirente alla seguente mail: rimborsi@etes.it.