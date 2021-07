Gigi D'Alessio in concerto all'Arena del Mare: le informazioni per l'accesso

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Tappa all'Arena del Mare di Forio d'Ischia per il tour estivo di Gigi D'Alessio "Mani e Voce". L'appuntamento è per il 25 luglio.

I biglietti sono in vendita su https://www.boxol.it/it/event/gigi-dalessio-forio-ischia/356095

INDICAZIONI PER L’ACCESSO

Il Sindaco, su indicazione del consigliere delegato alla Sanità, dott. Mimmo Loffredo, comunica che si potrà accedere al concerto “Ischia è covid free – Gigi D’Alessio in concerto” del 25 luglio 2021 solo se in possesso del Green Pass o di un tampone negativo effettuato non più di 48 ore prima della data stessa.

Per chi è sprovvisto di entrambe le certificazioni, l’organizzazione predisporrà un gazebo entro cui potersi sottoporre a tampone rapido.

L’organizzazione è al lavoro per garantire lo svolgimento dell’evento nella più ampia sicurezza per tutti i partecipanti.