Giardini la Mortella: visite guidate e su prenotazione anche in inverno

L’intensa stagione 2022 si è ufficialmente conclusa ma ai Giardini la Mortella le visite, guidate e su prenotazione, proseguiranno anche in inverno: tutti i giovedì, alle 14:30 in collaborazione con Platypus Itinerary, fino al 31 marzo 2023.

Le guide naturalistiche di Platypus, condurranno i fortunati visitatori che saranno sull’Isola anche d’inverno, ad esplorare gli aspetti più insoliti della Mortella, permettendo di familiarizzare con piante che in primavera ed estate non vengono notate perché non in fioritura. In inverno la Mortella si presenta verde e rigogliosa, punteggiata da fiori esotici, da allegri frutti colorati con imperdibili fiammate di foliage.

La durata dell’itinerario all’interno del giardino è di circa 1 ora e trenta minuti.

Per informazioni e prenotazioni: 081-990118 , guide@lamortella.org