Giardini la Mortella: il pianoforte di Elian Ramamonjisoa animerà i concerti degli Incontri Musicali di Primavera

Sarà il giovane pianista francese Elian Ramamonjisoa (in foto) il protagonista dei concerti in calendario sabato 6 e domenica 7 maggio ai Giardini La Mortella di Ischia.

Elian ha iniziato gli studi musicali a Marsiglia, e dopo il diploma in pianoforte e in musica da camera ottenuti a soli 15 anni con lode, si è trasferito a Parigi per studiare al Conservatoire National Supérieur de Musique con Hortense Cartier-Bresson. Nel 2019 ha vinto il 2° Premio ai Concorsi internazionali di Lagny-sur-Marne e "les Virtuoses du Coeur" riportando anche il "Ville de Clichy" prize e il Premio del pubblico. In seguito è stato selezionato per una serie di recitals in Spagna ed ha partecipato allo Chopin festival di Nohant, al festival of Auvers-sur-Oise e al festival di Croissy-sur-Seine. Nel 2022 è stato premiato ai concorsi internazionali "Collioure International Competition" e "International Piano Competition of the Cognac region". Ha terminato i suoi studi al conservatorio di Parigi con lode e si è laureato in musicologia presso l'Università della Sorbona.

I due recitals che Elian Ramamonjisoa presenterà al pubblico della Mortella prevedono musiche di Chopin, Debussy e Scriabin e in particolare i 24 Preludi op 28: pubblicati nel 1839 a Parigi, questi piccoli gioielli da sempre vero banco di prova per ogni interprete, sono considerati l'esempio più perfetto di miniatura musicale del Romanticismo.

Entrambi i concerti si svolgeranno alle ore 17.00 nella Recital Hall.

Per info e prenotazioni info@lamortella.org