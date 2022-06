Giardini la Mortella, l'estate inizia con la musica sinfonica: concerti serali al Teatro Greco

Al via da giovedi 23 Giugno la stagione musicale estiva dei Giardini la Mortella (Forio, Ischia) che accoglieranno nuovamente il pubblico nel suggestivo scenario del Teatro Greco.

La Mortella è un luogo dove natura e musica si fondono in un connubio perfetto, grazie alle tre stagioni concertistiche che si susseguono nel corso dell’anno. Il cartellone musicale estivo, diretto da Caroline Howard e giunto alla quindicesima edizione, si svolgerà ogni giovedì sera alle 21.00. Sei gli appuntamenti in calendario fino al prossimo 28 Luglio che spazieranno dalla musica sinfonica all’opera lirica, con incursioni in campi insoliti quali la musica leggera e quella tradizionale. In occasione dei concerti si potranno visitare anche i giardini, accompagnati dal suggestivo gioco cromatico delle luci atmosferiche, che pennelleranno il parco di colori inaspettati, rendendo ancora più emozionante la visita in notturna alla Mortella.

Giovedi 23 giugno alle ore 21.00 la stagione sarà aperta dall’Orchestra del Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara diretta dal Maestro Roberto Molinelli, con la partecipazione della violista internazionale Anna Serova. Tema della performance musicale “Una serata danzante” con musiche di Britten, Vitali, Verdi, Bartok, Piazzolla e dello stesso Molinelli.

Direttore d’orchestra, violista e compositore, Roberto Molinelli è ormai una leggenda: la sua energia creativa lo ha portato a realizzare arrangiamenti e lavori inediti per spettacoli di levatura internazionale e a scrivere brani che abbracciano i generi musicali più svariati (classico sinfonico o da camera, jazz, pop, colonne sonore). Grande estimatore dei Giardini la Mortella da quando nel 2012 per la prima volta diresse un concerto proprio al Teatro Greco, ne rimase affascinato e fortemente “ispirato” tanto da voler dedicare una composizione a Susana Walton: un concerto per Viola e Orchestra, intitolato "Lady Walton's Garden", scritto appositamente per essere eseguito dalla solista Anna Serova.

Uniti nella musica e nella vita, Roberto Molinelli e Anna Serova sono due musicisti di riferimento nel panorama musicale internazionale. Figura unica in ambito solistico e della musica da camera, la violista Serova ha ricevuto negli ultimi anni dediche da alcuni dei più importanti compositori contemporanei i quali hanno creato per lei un nuovo genere di composizione, unendo la forma del concerto all’azione scenica di un’opera di teatro. Per la rarità del suono e per la sua notevole duttilità artistica, Anna Serova è molto richiesta nella musica da camera – tra i suoi partners vi sono stati Salvatore Accardo, Ivry Gitlis, Bruno Giuranna, Rocco Filippini, Filippo Faes, Rainer Honeck, Fabio Bidini, esibendosi nelle più prestigiose sale concertistiche del mondo. È docente di viola presso il Conservatorio di Matera e docente di viola e musica da camera presso la Fondazione Accademia Perosi di Biella.

Fra le musiche in programma al Teatro Greco, da segnalare la bellissima “Ciaccona” in Sol Minore di Vitali, un brano barocco amato dai grandi violinisti come Uto Ughi; il pubblico potrà poi ascoltare un brano scritto dal padrone di casa, William Walton: “Spitfire Prelude and Fugue”. Una composizione orchestrale che deriva dalla colonna sonora scritta per il film del 1942 "Il primo dei pochi", un film di guerra con Leslie Howard e David Niven. Il brano è dedicato allo Spitfire, mitico aereo della Seconda guerra mondiale.

Sul palco, insieme a Roberto Molinelli e Anna Serova, anche l’Orchestra del Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara, una formazione nata nel 2008 con lo scopo di offrire agli studenti sia un approfondimento didattico, sia l’opportunità di un’esperienza formativa a diretto contatto con il pubblico. Composta da studenti, ex studenti e docenti del Conservatorio, l’Orchestra offre anche la possibilità ai giovani talenti del Conservatorio di confrontarsi con un repertorio, quello del solista con l’orchestra, altrimenti di difficile esperienza.

Per il pubblico della Mortella il concerto di giovedi prossimo sarà un imperdibile appuntamento per lasciarsi coinvolgere dall’energia di due stelle del firmamento musicale internazionale. La professionalità dell’organizzazione, la sicura intuizione artistica e l’eccellente livello delle performance musicali fanno delle stagioni musicali promosse dalla Fondazione Walton uno dei punti di forza dell’offerta culturale dell’Isola d’Ischia.

Il concerto avrà inizio alle ore 21.00 – info e prenotazioni lamortella.org

IN FOTO: la violista Anna Serova