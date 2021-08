Giardini La Mortella, al via la stagione autunnale degli Incontri Musicali

Dopo una breve pausa nel mese di Agosto, sabato 4 e domenica 5 settembre, riprenderanno i concerti di musica da camera promossi dalla Fondazione William Walton. Primo appuntamento in calendario, l’esibizione del pluripremiato pianista inglese Yuanfan Yang. La stagione autunnale sarà come sempre incentrata sulla valorizzazione di giovani promesse del concertismo, attivi in campo internazionale, nello spirito della mission della Fondazione, che pone come fondamento della propria attività la diffusione della musica, l’organizzazione di performance musicali ed il supporto ai giovani musicisti.

La stagione autunnale 2021, sotto la guida artistica di Lina Tufano, comprende al suo interno gli otto concerti “Dialoghi” iniziativa in collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana, grazie alla quale giovani promesse del concertismo italiano selezionati dal M° Lucchesini saranno invitati ad esibirsi sia a Roma, nella Sala Casella, che ad Ischia nella Recital Hall dei Giardini La Mortella. Da segnalare anche le prestigiose collaborazioni con la Keyboard Charitable Trust di Londra, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e la Fondazione Accademia Walter Stauffer di Cremona. (inserire pillola su ruolo culturale della fondazione walton

Nel corso della stagione si alterneranno sul palco della Mortella straordinari giovani pianisti come Yuanfan Yang, supportato dalla Keyboard Charitable Trust di Londra che nel concerto inaugurale presenterà un programma quasi totalmente dedicato a Fryderik Chopin, in vista alla sua imminente partecipazione, ad ottobre, al concorso Chopin di Varsavia. Seguiranno ancora il pianista sardo Simone Ivaldi, Gabriele Strata, già lanciatissimo in una carriera internazionale, Lavinia Bertulli, Alessandro Simoni, William Belpassi, tutti vincitori di numerose competizioni pianistiche, così come Elia Cecino, giovanissimo pianista considerato un vero astro nascente del pianismo internazionale.

Non mancheranno gli archi, con il duo violino e pianoforte Ivos Margoni - Giulia Loperfido impegnati in un programma di musiche del periodo romantico e con i 2 violini delle sorelle gemelle Annastella e Donatella Gibboni che offriranno al pubblico della Mortella musiche di più raro ascolto per due violini.

Tre gli appuntamenti da non perdere per gli appassionati di violoncello, con l’esibizione del duo violoncello e pianoforte formato da Ludovica Rana e Maddalena Giacopuzzi in un programma interamente dedicato a compositori italiani, mentre le musiciste Raffaella Cardaropoli al violoncello e Laura Cozzolino al pianoforte, già più volte ospiti dei concerti alla Mortella, saranno impegnate in un raffinato programma. Il duo De Feo, formato dai giovanissimi fratelli Alessandro, violoncellista, e Gabriele, pianista, si esibiranno in composizioni di grandi difficoltà tecniche ed interpretative.

Il calendario dei concerti prevede ancora l’esibizione del trio Eidos, violino, violoncello e pianoforte, formato da giovani promettenti musicisti che proporranno musiche di Beethoven e Mendelssohn.

I concerti si svolgeranno nella Sala Recite dei Giardini La Mortella alle ore 17.00 tutti i sabati e le domeniche.

In ottemperanza alle vigenti normative, saranno ammessi in Sala solo i possessori di regolare Green Pass.

IN FOTO: immagine d'archivio degli Incontri Musicali nella Sala Recite dei Giardini la Mortella.