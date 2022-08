Giardini la Mortella, al via la stagione musicale autunnale

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dopo la pausa di agosto, sabato 3 e domenica 4 settembre nella Recital Hall dei Giardini La Mortella tornano gli appuntamenti musicali con la stagione autunnale dei concerti da camera, promossa dalla Fondazione Walton e diretta da Lina Tufano.

Il concerto inaugurale, sarà affidato al Quartetto d'archi Alioth, formato da giovani musicisti impegnati nei corsi di perfezionamento della Scuola di Musica di Fiesole. Anche quest'anno, in occasione della stagione autunnale si rinnoverà la collaborazione tra la Fondazione Walton e l'Accademia Filarmonica Romana nell’ambito della quale i musicisti saranno chiamati ad esibirsi sia a Roma, nella Sala Casella, che ad Ischia nella Recital Hall della Mortella. Anche il nuovo calendario autunnale, come di consueto, sarà incentrato sulla presentazione e valorizzazione delle promesse del concertismo internazionale.

Durante i week end di settembre ed ottobre, si alterneranno sul palco della Mortella straordinari pianisti come il gallese Luke Jones, supportato dal Keyboard Charitable Trust di Londra, il quale offrirà al pubblico di Ischia, differenti programmi nei due appuntamenti; i pianisti Osvaldo Fatone e Jacopo Petrucci, entrambi vincitori di numerose competizioni pianistiche e impegnati nei corsi di perfezionamento presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia; infine il britannico Tyler Hay, pianista dotato di notevoli qualità virtuosistiche che presenterà un programma di musiche ispirate a Napoli e all'Italia.

Non mancheranno gli archi, tutti astri nascenti del concertismo internazionale formatisi presso l'Accademia Stauffer di Cremona: come il duo composto dalla violinista cinese Jingzhi Zhang e la pianista Lucia Avoledo e il duo violino e violoncello Riccardo Zamuner-Raffaella Cardaropoli, i quali proporranno un raffinato programma di raro ascolto.

Infine, per gli appassionati di violoncello si esibiranno i duo violoncello e pianoforte formato dai musicisti spagnoli Gabriel Martinez-Maria Nieto e dai giovanissimi Stefano Bruno-Livia Zambrini, impegnati in programmi originali e di grande difficoltà tecnica ed interpretativa.

Tutti i concerti si terranno alle ore 17.00 presso la Recital Hall dei Giardini La Mortella.

Per info e prenotazioni info@lamortella.org

Giovedi 1 settembre alle ore 18.30, ancora spazio alla cultura ai Giardini la Mortella con il quinto appuntamento in calendario di Kepos 2022 “Paesaggi e Archeologia” il progetto di divulgazione promosso dalla Fondazione Walton per valorizzare il patrimonio archeologico, culturale e naturalistico dell’isola d’Ischia e curato dall’archeologa Mariangela Catuogno. Durante l’incontro, che si terrà nella Recital Hall, si parlerà di gestione e valorizzazione dei giardini e del paesaggio nelle aree archeologiche, con l’intervento dell’architetto paesaggista e Professore Associato in Architettura del Paesaggio presso Università degli Studi di Firenze, Tessa Matteini.