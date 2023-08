Giardini la Mortella, nel weekend al via la stagione concertistica autunnale

Prezzo non disponibile

Dopo una breve pausa estiva sabato 2 e domenica 3 settembre riprenderanno ai Giardini la Mortella di Ischia i concerti di musica da camera promossi dalla Fondazione Walton e diretti da Lina Tufano. Anche il nuovo calendario autunnale presenterà al pubblico di Ischia le giovani promesse del concertismo internazionale, intercettando un turismo - quello di fine estate - caratterizzato da un target particolarmente predisposto a cogliere l’offerta di intrattenimento culturale proposto dall’Isola d’Ischia. Confermati i concerti in collaborazione con l'Accademia Filarmonica Romana con i musicisti che saranno chiamati ad esibirsi sia a Roma, nella Sala Casella, che ad Ischia nella Recital Hall dei Giardini La Mortella.

I concerti inaugurali di sabato 2 e domenica 3 settembre saranno affidati al pianista spagnolo Pedro Lopez Salas, giovane musicista supportato dalla Keyboard Charitable Trust di Londra e vincitore di innumerevoli Premi Internazionali.

Nel corso della stagione, si alterneranno sul palco della Mortella altri straordinari giovani pianisti come il britannico Thomas Kelly, considerato uno dei più promettenti musicisti inglesi; Lavinia Bertulli e Francesco Maria Navelli che si stanno entrambi perfezionando presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e già si sono affermati in competizioni nazionali ed internazionali, così come Beatrice De Maria, che si sta specializzando presso la Scuola di Musica di Fiesole.

Non mancheranno gli archi, con il duo formato dalla violinista Gaia Trionfera e la pianista Giulia Loperfido, entrambe lanciatissime in campo internazionale; il duo viola e pianoforte Liudmila Kharitonova- Clara Dutto impegnate nei corsi di specializzazione presso l'Accademia Stauffer di Cremona e il Trio con pianoforte Aeonium, astri nascenti del concertismo internazionale.

Per gli appassionati di liederistica saranno imperdibili i concerti del duo mezzosoprano e pianoforte formato da Alexandra Papenkova e Victoria Merkulyeva che domenica 29 ottobre chiuderanno la stagione autunnale 2023 e che saranno impegnate in un raffinato programma di lieder dei più importanti compositori europei.

Tutti i concerti si terranno alle ore 17.00 presso la Recital Hall dei Giardini la Mortella.

Info e prenotazioni lamortella.org

In foto: il pianista Pedro Lopez Salas