Giardini la Mortella, doppio concerto di pianoforte agli Incontri Musicali autunnali

Terzo concerto in cartellone per gli Incontri Musicali autunnali promossi dalla Fondazione William Walton e in corso di svolgimento ai Giardini la Mortella di Ischia.

Sabato 19 e domenica 20 settembre ad esibirsi sarà Giorgio Trione Bartoli giovane pianista pugliese classe 1996, considerato una delle promesse più interessanti del pianismo internazionale. Dopo la vittoria, ad appena 14 anni, al concorso per giovani pianisti di Newcastle-upon-Tyne in Inghilterra, ha continuato ad affermarsi in importanti competizioni internazionali, dalla Polonia all' Olanda, al Kazakistan agli USA, dove è risultato semifinalista al prestigioso Cleveland International Piano Competition. Nel 2018 ha vinto il 2° premio al Troisdorf International Piano competition, allo Spoleto international Piano competition e il prestigioso "Premio Casella" al Premio Venezia presso il Gran Teatro La Fenice

Si è esibito, sia in recital che da solista con orchestra in Italia, Spagna ,Francia ,Ungheria, Danimarca , Olanda, Germania, USA, Messico, Inghilterra, Kazakhstan, Polonia, Svizzera. Attualmente sta seguendo i corsi di perfezionamento del M° Benedetto Lupo presso l'Accademia di S. Cecilia a Roma.

Alla Mortella presenterà un intenso programma musicale che spazierà dal classicismo di Mozart, al romanticismo di Chopin, al '900 di Rachmaninoff, del quale eseguirà la sonata n. 2 op. 36, scritta dal compositore russo durante un soggiorno a Roma nel 1913 e revisionata anni dopo, la quale viene considerata una delle opere per pianoforte più importanti del Novecento.

Entrambi i concerti si terranno alle ore 17.00 nella sala recite dei Giardini la Mortella.

Sempre promossa dalla Fondazione Walton - in collaborazione con l’Associazione Gli Alberi e Noi Isola Verde e la Biblioteca Antoniana di Ischia - al via domani la due giorni dedicata ai temi ambientali in occasione della presentazione del libro “La Terra salvata dagli alberi” di Francesco Ferrini e Ludovico Del Vecchio, che ci descrivono l’alleato più prezioso nella lotta per sopravvivere a noi stessi: l’albero.

Il libro sarà presentato al pubblico dell'Isola venerdi 18 Settembre alle 18.30 con una conferenza presso la Biblioteca Antoniana ad Ischia e sabato il 19 Settembre alle 10.30 ai Giardini La Mortella a Forio, per una passeggiata tra alberi e libri, in compagnia degli autori.

Entrambi gli eventi sono ad ingresso gratuito (contingentato e con obbligo di mascherina) ma per la visita guidata ai Giardini la Mortella i posti sono limitati ed occorre la prenotazione al tel. 081 986220.