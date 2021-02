Gianni Fiorellino ritorna dopo il Covid: è online “Eterno ammore” in duetto con Giusy Attanasio

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “Eterno ammore”, il nuovo singolo di Gianni Fiorellino, accompagnato da un videoclip pubblicato sui suoi canali social. Un brano pieno di amore e passione in cui il cantautore torna a duettare con Giusy Attanasio, una delle voci femminili più belle del panorama musicale partenopeo.

Dopo aver superato l’angoscia del Covid, Gianni Fiorellino torna con un brano scritto in collaborazione con Vincenzo D’Agostino, mentre musica e arrangiamenti sono dello stesso cantautore. Una canzone che racconta di due innamorati che guardano nelle pieghe della loro storia, scoprendo che il loro amore è destinato a durare in eterno. Quella stessa eternità celebrata dai più grandi poeti e che è la massima aspirazione per due persone che si giurano amore oltre ogni asperità, perfino oltre la morte (Cu tte / Fino a l’urdemo juorno cu te / Cu tte / Doppo ‘a morte in eterno cu tte).

«Victor Hugo diceva che “Dio non può aggiungere niente alla felicità di coloro che si amano, fuorché dar loro una durata senza fine”. Perciò l’eternità di un amore è una cosa divina – sostiene Gianni Fiorellino –. L’amore che racconta questo pezzo è appunto il disegno divino dell’eternità, di una storia che nasce dalla carnalità e raggiunge l’essenza più totale dell’amore. E quando si arriva a quel livello, ci si può solo augurare che il tempo non passi mai, cristallizzandosi, per non vivere di ricordi ma di un eterno presente».

Diretto da Gianluca Allotta, il videoclip che accompagna il brano narra invece una storia parallela di tutt’altro genere: un intrigo internazionale in cui un magnate cinese cerca di comprare un antidoto creato da uno scienziato napoletano (Gianni Fiorellino). L’acquisizione della formula è affidata a una mediatrice (Giusy Attanasio), anche lei napoletana, che però s’innamora del bel ricercatore. Una variabile non prevista che darà vita a un finale a sorpresa. Ovviamente, ogni riferimento alla pandemia, che ha sconvolto il mondo in quest’ultimo anno, toccando da vicino lo stesso cantautore partenopeo, non è casuale.

«Quella del Covid è stata un’esperienza che ha turbato molto me e la mia famiglia – spiega Fiorellino, che è stato colpito dal virus lo scorso ottobre –. Ma l’amore di mia moglie e dei miei figli è stata una grande medicina, la più potente. Così, anche nel videoclip di “Eterno ammore” è questo sentimento che vince sugli interessi e i piani segreti di loschi personaggi».

Prodotto e distribuito da Zeus Record, “Eterno ammore” anticipa il nuovo album di Gianni Fiorellino, dodici tracce già pronte ma la cui data di uscita è ancora top secret.