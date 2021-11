Gianni Fiorellino in concerto al Palapartenope

Dopo due anni di assenza dalle scene a causa delle restrizioni per il covid torna con un attesissimo live il cantante Gianni Fiorellino che sarà sul palcoscenico del Palapartenope il prossimo 25 aprile con il concerto spettacolo “C’era una volta Peter Pan. Rock Show”: un viaggio tra successi nuovi e hit del passato, ma soprattutto tra emozioni e suoni. Dopo i numerosi rinvii della doppia data annunciata nel 2020 al Teatro Trianon (nei giorni 18 e 19 aprile) l’artista regalerà al suo amato pubblico un evento unico, uno show senza precedenti dove la musica neomelodica incontrerà e sposerà le sonorità del grande rock per una unione tra la sua carriera musicale e quella di suo padre, il musicista Fioravente Fiorellino alias Peter Pan, tragicamente scomparso nel 2020, e a cui lo spettacolo sarà dedicato.

Tutti coloro che sono in possesso dei ticket per la doppia data del Trianon potranno convertire il proprio biglietto, senza alcun costo aggiuntivo, per il concerto del 25 aprile, inviando entro e non oltre il 30 novembre una foto del biglietto acquistato nel 2020 al seguente numero di telefono 3312012948 che sarà automaticamente convalidato e a cui verranno assegnati posti a sedere. A partire dal 1dicembre sarà invece aperta una nuova prevendita tramite il circuito Go2.it o tramite telefono al 3312012948.

< spiega Gianni Fiorellino –in questo live incontrerò le sonorità e i successi cari al filone rock, la musica di mio padre che ha suonato con me nell’ultimo mio concerto dal vivo al Palapartenope del 2020 e suonerà magicamente con me in questa serata a lui dedicata in cui non mancheranno le sorprese >>.

Uno show senza precedenti quello in programma il 25 aprile in un’atmosfera “industrial style” e futuristica. Spazio poi ai successi del passato e i brani estratti dal suo ultimo lavoro discografico, dodici canzoni in cui Fiorellino ripercorre la sua esistenza umana e artistica, basata sui legami d’amore per la moglie, quello per i figli e per ilpadre.