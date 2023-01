Il fotografo Gianni Biccari all'Art Garage con Ritratti Connection

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Si inaugura sabato 28 gennaio alle ore 17,30 presso la galleria espositiva di Art garage (Viale Bognar, 21 Pozzuoli) RITRATTI CONNECTION, una carrellata di volti noti e meno noti visti dall’obiettivo del fotografo Gianni Biccari.

Gianni Biccari da oltre trent'anni fotografo di scena teatrale, ha nel tempo sviluppato una ricerca parallela alla documentazione teatrale: infatti sempre più spesso gli veniva richiesto dai protagonisti che via via incontrava, il famoso book fotografico utile agli attori per la propria comunicazione e promozione.

RITRATTI CONNECTION è il lavoro più recente del fotografo napoletano, realizzato quasi interamente in studio, in un luogo circoscritto, intimo, laddove si è instaurata quella connessione magica tra il fotografo e il soggetto ritratto, connessione senza la quale nessuna restituzione fotografica è attuabile.

Si sono “connessi” tra i tanti, attori come Maria Basile Scarpetta, Benedetto Casillo, Antonello Cossia, Gea Martire, Massimo Masiello, Adele Pandolfi, Nando Paone, Patrizio Rispo, Gino Rivieccio, Antonella Stefanucci, il famoso puparo e cuntista Mimmo Cuticchio, il maggiore interprete brasiliano del Mamulengo Chico Simoes, l’inviato di TGR Campania Ettore De Lorenzo, il giornalista e critico teatrale Giuseppe Giorgio, il Presidente dell’Ente Parco Campi Flegrei Francesco Maisto e l’etoile Antonio Colandrea.

RITRATTI CONNECTION non è solo una carrellata di volti noti: sono ritratti anche amici, affetti, persone che non hanno mai posato davanti a un obiettivo ma che, dopo i primi momenti di imbarazzo, davano il meglio di sè ricevendo in cambio una esperienza leggera e divertente.

Spesso durante le connessioni il fotografo e il soggetto si sono scambiati racconti, impressioni, aneddoti, storie e tantissima empatia.

RITRATTI CONNECTION è stato ispirato nella ricerca della giusta posa dei soggetti e nella scelta degli schemi di illuminazione, dalla osservazione dei grandi pittori del passato con un occhio rivolto in particolare alle ambientazioni di Rembrandt.

RITRATTI CONNECTION interamente realizzato nell’ultimo anno ha rappresentato per Gianni Biccari un momento di svolta nella sua produzione fin qui dedicata quasi interamente alla foto di scena e rappresenta un punto di partenza per l’evoluzione di nuovi progetti dedicati al ritratto fotografico.

RITRATTI CONNECTION è dedicata al grande fotografo statunitense Douglas Kirkland da poco scomparso. Douglas è stato oltre che riferimento per Biccari, il fotografo dei divi Hollywoodiani da Marylin Monroe a Audrey Hepburn, a Brad Pitt, Angelina Jolie, Robert De Niro,Leonardo Di Caprio e così via…

RITRATTI CONNECTION contrariamente agli altri lavori, non si è avvalsa di una curatela specializzata ma è stata realizzata in proprio, a sentimento…

Scriveva di Gianni Biccari nel 2017 Douglas Kirkland: “… ho avuto il privilegio di incontrare Gianni nel 2002. Guardando il suo lavoro sento come se avessi già incontrato i soggetti ritratti e mi viene la voglia di stendere loro la mano per salutarli e conoscerli meglio. Attraverso le foto di Gianni sento il calore di ognuno di loro, avverto una chiara connessione tra il fotografo e i suoi soggetti, condizione essenziale per il successo della fotografia di ritratto…

IN FOTO: Patrizio Rispo - Ritratti connection di Gianni Biccari