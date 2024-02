Gianluca Capozzi, sold out al Palapartenope per il nuovo concerto

Attesa delle grandi occasioni al Teatro Palapartenope, dove in pieno clima sold out arriva il cantautore Gianluca Capozzi con le sue canzoni. Un concerto che per il 14 e 15 febbraio nello spazio di via Barbagallo ha fatto già registrare il tutto esaurito e che vede il popolare artista attraversare il mondo dell'amore insieme ai suoi successi discografici di ieri e di oggi.

Erede di una famiglia da sempre legata a doppio filo alla canzone napoletana, classe 1975, dopo aver iniziato a cantare a soli 17 anni, con il suo nuovo concerto e con una grande discografia alle spalle, Gianluca Capozzi devolve al pubblico quanto raccolto in lunghi anni di gavetta e di canzoni amate dagli ascoltatori di tutte le età.

“Ritorno con grandissimo piacere al Palapartenope con due date - ha detto Capozzi - e sono felice di apprendere che le persone venute l'anno scorso torneranno insieme a tanti nuovi affezionati ammiratori. Quest'anno il Palapartenope lo affronto con spirito diverso anche dal punto di vista personale. Chi mi segue più da vicino sa che da circa un anno nella mia vita c'è un grande amore per la mia compagna. Una storia bellissima che mi ha permesso di scrivere due nuove canzoni che sono subito entrate nel cuore del pubblico. Questo mio rinnovamento sentimentale, quindi, ha fatto in modo che io mi rinnovassi anche artisticamente. Gli ingredienti di questo concerto saranno rappresentati dalle canzoni storiche della mia carriera come “Resta”, “Non voglio perderti”, “Nun me pare overo”, “Stai con me”, insieme alle nuove hit “Tu” e “Ormaje si parte 'e me”. Tra gli amici colleghi che mi verranno a trovare durante queste due serate ci saranno Ivan Granatino, Franco Ricciardi, Rosario Miraggio, Ciro Rigione, Veronica Simioli, Marsica, Emiliana Cantone, Mr Hyde, Mavi e Ciro Salatino, tutti pronti, insieme ad un fantastico corpo di ballo, a confermarmi un grande affetto che io ricambio con orgoglio. Saranno due concerti da ricordare e mi aspetto che tutto vada immensamente bene come l'anno scorso. Ora non mi resta che salire sul palco del Palapartenope sperando di emozionare le persone che emozioneranno me e dare tutto ciò che sono in grado di dare. Ringrazio coloro che hanno reso possibile questa nuova esperienza e soprattutto la Studio Uno Marketing, Raffaele Veneruso, mio fratello Massimiliano Capozzi e i miei musicisti che non mi deludono mai”.

Tutto pronto, quindi, al Palapartenope per Gianluca Capozzi in Concerto, un momento di note e poesia nel segno di una Napoli senza confini e nel nome di un artista, come dimostrato dalle migliaia di dischi venduti, pronto a tradurre in musica e canzoni tutto ciò che fa parte della sua vita.